Mario Moncada reaparece fuera de Honduras y sorprende con sus "conectes" en Inglaterra

Mario Moncada, exministro de Condepor, reapareció este 31 de marzo fuera de Honduras y mostrando los "conectes" que tiene en Inglaterra. ¿De qué se trata y qué hace ahora el exfuncionario en el gobierno de Xiomara Castro?
Moncada fue el ministro de Condepor en el gobierno de Xiomara Castro, mandato que dejó el poder el 27 de enero cuando asumió Nasry Asfura. Bajo su gestión se repararon cuatro estadios del país con grama híbrida y varias canchas.
Mario Moncada ahora vive en Colombia o, al menos, pasa bastante tiempo en ese país ya que representa a su nieto, Dereck Moncada, quien juega en el Internacional Bogotá.
Moncada hizo el viaje en los primeros meses de febrero a Colombia para acompañar a su nieto, que está teniendo un gran crecimiento en tierra cafetera.
Mario Moncada se ha convertido en el representante de Dereck y eso conlleva negociar contratos profesionales para la joven promesa que se está convirtiendo en una realidad.
Este día sorprendió ya que compartió fotos desde España donde estaba viendo a la Selección y a su nieto en el partido vs Perú. Al ser representante ahora tiene "conectes" en Inglaterra y compartió con un visor del Wolverhampton de la Premier League.
El abuelo del jugador, Mario Moncada, publicó en sus redes sociales que el inglés Ben Wrigglesworth lo acompañó durante el partido y para ver a nieto. El exministro de Condepor ahora tiene contactos en la Premier.
Dereck Moncada fue titular este día en el juego disputado ante Perú en el estadio del Leganés en Madrid, España. Moncada apenas tiene 18 años.
El juego entre Honduras y Perú terminó 2-2, por Honduras marcó Luis Palma y Derlin Mencía sobre el ocaso del partido.
Mario Moncada comparte con orgullo en sus redes el nuevo rol que tiene tras ser funcionario y más apoyando a su nieto Dereck Moncada.
De a poco Mario Moncada se está abriendo camino como representante de jugadores y teniendo contactos en varias naciones.