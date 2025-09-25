Maple, Zayu y Clutch: el significado de las mascotas del Mundial 2026

La FIFA presentó oficialmente a las tres mascotas que acompañarán la Copa Mundial de 2026: Maple, Zayu y Clutch, personajes que representan a Canadá, México y Estados Unidos, respectivamente.
El alce, el jaguar y el águila fueron elegidos para reflejar la identidad, la cultura y los valores de cada uno de los países anfitriones de un torneo que por primera vez contará con 48 selecciones y se disputará en tres naciones.
Maple simboliza la diversidad cultural de Canadá y su espíritu creativo. Conocido por su pasión por el arte urbano y la música, se caracteriza también como arquero, donde destaca por su resiliencia y liderazgo.
Su figura encarna la fuerza del individualismo y la creatividad que identifican a la sociedad canadiense, así como la capacidad de unir a personas a través del deporte.
Zayu representa la riqueza cultural de México y habita en las selvas del sur del país. Su nombre significa “unidad”, “fortaleza” y “alegría”.
Dentro del campo es un delantero ágil y veloz, mientras que fuera de él promueve la tradición mexicana a través del baile, la gastronomía y la música.
Como símbolo nacional, el jaguar proyecta dinamismo y orgullo, convirtiéndose en un puente entre culturas que se unen en el fútbol.
Clutch, inspirado en el águila calva, ave nacional de Estados Unidos, refleja curiosidad, optimismo y audacia.
Recorre el país explorando su diversidad cultural y en el terreno de juego se desempeña como mediocampista, alentando a su equipo con determinación y energía.
Su papel transmite un mensaje de superación y pasión, mostrando que alcanzar nuevas metas es posible con entrega y voluntad.
Con la elección de estas tres figuras, la FIFA busca transmitir los valores de unión y diversidad que marcarán la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países.
Maple, Zayu y Clutch no solo animarán los estadios y convivirán con los aficionados, sino que también serán protagonistas en videojuegos, productos oficiales y plataformas digitales, consolidándose como símbolos del espíritu que rodeará al Mundial 2026.