Mamita en el Excélsior, inesperada visita y tristeza de Platense tras caer ante Motagua

La belleza no pudo hacer falta en las gradas del estadio Excélsior, linda chica se robó las miradas y técnico de equipo espió a sus rivales
La afición del Platense como ya se ha vuelto normal, sin importar los resultados, siempre llegan al Excélsior a apoyar a su equipo, incluso cuando han jugado de local en San Pedro Sula.
Pero algo que siempre ha llamado la atención de este equipo 'escualo' es esta bellezada de aficionada que siempre los sigue.
Mejor tapate, muchacho. Así quedan viendo los aficionados cuando ven pasar a esta linda chica aficionada del equipo Platense.
Platense tiene algo que lo caracteriza y eso es tener lindas aficionadas y esta voluptuosa chica es una de ellas que deja a muchos boquiabiertos.
Y así posó para el lende de Diario El Heraldo en el partido que fue una derrota para su Platense ante el Motagua.
Una sorpresa fue ver la visita del técnico del Real España, Juan Ignacio Martínez, en las gradas del estadio Excélsior.
No es para menos, el técnico español busca empaparse del fútbol hondureño, además, Platense será su próximo rival.
Motagua se llevó el triunfo de una húmeda cancha del estadio Excélsior que comenzó ganando con cabezazo de Aarón Barrios.
Luego aumentó la ventaja y definitivo 0-2 tras un golazo de Jeffry Miranda, quien además marcó su primer gol con la camisa del Motagua.
La alegría del técnico español Javier López era de esperarse y así se vio con los goles
Por su parte el Platense se fue muy triste al encajar una nueva derrota (6) en diez partidos de este torneo, por lo que se mantiene en los últimos puestos de la tabla.