¿Sin Luis Palma? Rueda da pistas sobre el 11 de Honduras vs México

¿Y Luis Palma? Rueda aún no confirmó si irá de inicio, ya que llega el martes a Honduras. “Me toca evaluarlo, llega el martes y es el último que llega. El miércoles tiene que sobreponerse al cambio de temperatura y yo determino si juega o no juega”, dijo. Si no va Palma de inicio, entonces jugaría José Mario Pinto.