Loida Zabala, la atleta que pide la eutanasia: "Estoy en mi estado final"

También pidió que, en caso de llegar a esa fase, sí desea recibir cuidados paliativos. “Por supuesto, sí que quiero que intervengan para aliviar mi dolor tanto físico como psíquico si ya es ese estado final, y aunque me vean en esas circunstancias, no les voy a quitar el derecho a que me vean en mis últimos momentos”, añadió.