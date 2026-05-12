Lo que dicen en España sobre golazo de Kervin Arriaga en triunfo del Levante

El hondureño Kervin Arriaga aportó un golazo en importante triunfo del Levante que sigue con las esperanzas de seguir en LaLiga de España
DON KERVIN ARRIAGA hizo su mejor partido con el @LevanteUD el Celta de Vigo, en Valencia. Aquel día marcó y estuvo omnipresente. Hoy, de nuevo, el hondureño Kervin Arriaga se lució en Balaídos. Rompió la mano de Radu y hizo un derroche de fuerzas inmenso. #CeltaLevanteUD
Resumen y contexto actual (basado en resultados y situación reciente):• Celta vs Levante (2-3 final): Partido con muchos goles. Celta se adelantó pronto con Ferran Jutglà, pero Levante remontó y ganó con goles de Kervin Arriaga, Adrián De la Fuente y Brugué. Victoria clave
¡EL CATRACHO, ENCENDIDO!Kervin Arriaga tuvo una MAGNÍFICA actuación anotando un gol y brindando asistencia en el triunfo de Levante sobre Celta Vigo. El equipo del hondureño sale de la zona de descenso por diferencia de goles con un juego más.
Kervin Arriaga: es una gran noticia que esté comprometido con la causa. Cuando juega y está a este nivel, es tener a un soldado en todas las líneas sobre el campo. No ha sido una temporada fácil, pero es un gladiador #CeltaLevanteUD
¡Qué enfrentamiento! Ferrán Jutglà (8.7) y Kervin Arriaga (8.4) trajeron su mejor juego esta noche! :⚽ 2 Goles (Jutglà) 1 Asistencia (Arriaga) 86% Precisión en Pases (Jutglà) 2 Grandes Oportunidades Creadas (Arriaga)♂️ 33 Toques (Jutglà)
¡Kervin Arriaga tuvo una actuación estelar en Celta Vigo 2 x 3 Levante! El volante fue el dueño del medio campo con números impresionantes.Dashscore 9.8 1 Gol 1 Asistencia 87% de precisión en los pases (40/46) 10 pases en el tercio final 2 chances creadas 100% de duelos aéreos ganados (2/2) 3 acciones defensivas
¡¡PARTIDAZO DEL HONDUREÑO!!El misilito Kervin Arriaga tuvo una destacada ACTUACIÓN ante el Celta. Un GOLAZO y una asistencia ayudaron para que su equipo HOY esté fuera del descenso en España. Un catracho pone a soñar a TODA UNA CIUDAD.
¡LA TARDE DEL MISILITO!GOLAZO y asistencia de KERVIN ARRIAGA en el triunfo 3-2 como visitante del Levante contra Celta de Vigo en #LaLiga.¡EL CUADRO DEL HONDUREÑO SALE DE LA ZONA DE DESCENSO CON ESTE RESULTADO!
El hondureño, Kervin Arriaga, marcó su segundo gol en la elite españolaEl ex Zaragoza clavó un misil de 25 metros que le dobló las manos a Ionut Radu para el 1 a 1 parcial entre Celta y Levante
ORGULLO CATRACHO. ¡Kervin Arriaga pone el empate para el @LevanteUD en el ABANCA-Balaídos!CeltaLevanteUD | LALIGAHighlights | DesenlaceLALIGA
ESTREPITOSO el fallo de Radu en el primer gol del Levante en Balaidos. ️ Celta de Vigo - Levante
Gol de Arriaga (1-1) en el Celta 2-3 Levante