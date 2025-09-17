  1. Inicio
Al borde del llanto: Chauder Morazán revela por qué no viajó a Nicaragua con la selección de tiktokers

Chauder Morazán revela en triste video el motivo de sus ausencia en la Selección de Tiktokers de Honduras; Supremo ya lo sabe

  • 17 de septiembre de 2025 a las 18:04
Baja sensible en la Selección de Tiktokers de Honduras. Jugador sale al paso para aclarar la situación del por qué no hizo el viaje a Nicaragua con sus compañeros.

Fotos: Mauricio Ayala. / EL HERALDO.
Los tiktokers hondureños siguen su participación en los juegos entre creadores de contenido a nivel internacional.

Este miércoles viajaron hasta Nicaragua para enfrentar a los creadores de contenido de ese país el próximo viernes 19 de septiembre.

Varios influencers hondureños que estuvieron en partidos anteriores no hicieron el viaje y explicaron los motivos. En su mayoría eran asuntos de trabajo.

Pero la sorpresa se dio en el entreno de ayer cuando uno de los protagonistas no estuvo presente.

Se trata de Chauder Morazán, tiktoker capitalino y uno de los protagonistas de las Selección de Tiktokers de Honduras.

Chauder decidió hacer un video y subirlo a sus redes sociales, en el cual explica los motivos de su ausencia ante los "nicas".

"Ustedes se preguntaron por qué no viajé con la selección de Tiktokers. Era porque no me sentía bien mentalmente", destapó Morazán.

"He tenido un cansancio mental, siento que no iba a aportar nada. Yo le dije a Supremo que no me sentía bien y él me ha dado palabras de aliento", siguió diciendo el creador de contenido.
"Me estoy sincerando con todos ustedes, no me gusta hacerlo, pero es para que no pregunten por mí. A mis compañeros les deseo lo mejor desde aquí de Honduras", sentenció.

Los seguidores de Chauder se sorprendieron porque en el video se le miraba cabizbajo y al borde del llanto.

En su mayoría le mandaron palabras de aliento para superar la situación que está atravesando.

Chauder es uno de los creadores de contenido hondureños más queridos de los últimos meses.

Sus ocurrencias divierten de miles de personas que ven sus videos.

Supremo aún no se ha pronunciado ante la ausencia de su compañero.

Cabe recordar que otro de los ausentes es el Loco de la Selva, quien renunció a su cargo como entrenador de los tikokers catrachos.

