Lista de técnicos que tiene Olimpia para ocupar puesto de DT de Eduardo Espinel

El Olimpia ha entrado en un bajón de la temporada, se quedó en semifinales de la Copa Centroamericana y ahora fueron goleados por el Génesis en La Paz, por lo que Eduardo Espinel puso su renuncia

  • 10 de noviembre de 2025 a las 13:56
Uno de los obstáculos que podrían impedir un posible regreso de Héctor Vargas al Olimpia es que mantuvo algunas disputas verbales con Osman Madrid, uno de los hombres fuertes en la dirigencia del equipo merengue.
El puesto del banquillo del DT Olimpia podría tener un cambio luego de que el uruguayo Eduardo Espinel pusiera la renuncia luego de ser goleados 6-2 por el Génesis.
"Le acabo de decir a los jugadores que renuncio, no sigo más en la Olimpia. Tiene que haber un responsable, y yo soy el responsable por su historia. Hablaré con los dirigentes, pero yo por dignidad no puedo soportar una derrota así", dijo Eduardo Espinel.
Eduardo Espinel y la junta directiva del Olimpia se reunen este lunes para tomar una decisión con respecto a su futuro como DT del viejo león.
Juan Carlos Espinoza: Se ha convertido en un apagafuegos en Olimpia y como técnico principal del Olimpia conquistó tres títulos de Liga Nacional.
Juan Carlos Espinoza en estos momentos se encuentra libre y en las últimas horas ha sonado su nombre para llegar al banquillo del Olimpia y podría ser de forma interina si en un caso se hace oficial el adiós de Eduardo Espinel.
Nerlin Alexis Membreño: Es otro de los posibles candidatos para llegar de forma interina al banquillo del Olimpia si se confirma que Eduardo Espinel no seguirá en el equipo olimpista.
Nerlin Membreño se encuentra como agente libre y en su momento estuvo como asistente técnico del equipo más laureado de Honduras en le etapa de Héctor Vargas.
Óscar "Cocli" Salgado: Es otro de la vieja casa en Olimpia ya que ha dirigido en diferentes categorías menores del equipo albo.
"Cocli" Salgado en los últimos meses estuvo como técnico del Arsenal SAO de la Liga de Ascenso. Su nombre aparece como posible candidato para tomas las riendas del Olimpia de forma interina.
Nahúm Espinoza: Ha sido entrenador interino, asistente y técnico principal en Olimpia siendo un hombre de la casa y es recordado por ser el primer estratega en ganar un tricampeonato con los albos.
Nahum Espinoza se encuentra alejado de los banquillos desde 2018 y en su momento estuvo luchando por su vida tras sufrir un problema cardíaco. Sin embargo, su nombre siempre está en el radar para llegar de forma interina al Olimpia.
Dani Turcios es otro de los técnicos que ha estado en las inferiores del Olimpia que podría ser un sustituto.
Fabián Coito: El exentrenador de la selección de Honduras es otro que podría llegar al Olimpia ya que anteriormente su nombre sonó para unirse al equipo olimpista.
Potro Gutiérrez: El técnico mexicano ya estuvo en Honduras dirigiendo al Real España en donde ganó un subcampeonato y podría perfectamente llegar al Olimpia.
Potro Gutiérrez cuenta en palmarés el haber sido campeón del mundo a nivel Sub-17 como Director Técnico de la Selección Nacional de México.
Héctor Vargas: El argentino es otro de los que podría llegar al banquillo del Olimpia por su paso exitoso con los merengues en donde ganó tres títulos de Liga Nacional.
