Lindas chicas, el "infiltrado", gesto de Espinel y festejo de Olimpia tras vencer al Juticalpa FC

Olimpia venció 2-0 de visita al Juticalpa FC. EL HERALDO te muestra las mejores postales que dejó el partido en el Juan Ramón Brevé.
Largas filas de aficionados se hicieron desde tempranas horas en las afueras del estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa.
Los seguidores de Olimpia llegaron a apoyar a su equipo ante los Canecheros, en una hermosa tarde con agradable clima.
Un lindo ambiente familiar se vivió en el cierre de la jornada 15 del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional.
Él fue el "infiltrado" al llegar con la camiseta de Motagua al partido entre Olimpia y Juticalpa FC.
La Ultra Fiel nunca deja solo al Olimpia e hicieron el viaje desde Tegucigalpa para apoyarlo en la ciudad de Juticalpa, Olancho.
"Grande es tu historia", decía esta camiseta de uno de los integrantes de la barra organizada del león.
Las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de encuentros del fútbol hondureño.
Otras de las lindas pancartas que llevaron los aficionados para apoyar a Olimpia.
Así luce el renovado engramillado del estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
Esta fue la alineación titular de Juticalpa FC: Denovan Torres; Axel Gómez, Bryan Barrios, Yair Medrano, Júnior García, Teófilo Casildo; Armando González, Marcelo Canales, Christian Altamirano; Júnior Lacayo y Josué Villafranca.
Así salió Olimpia: Edrick Menjívar; Carlos Sánchez, José García, Clinton Bennett, Edwin Lobo; Agustín Mulet, Marcos Montiel, Maynor Arzú, Kevin López; Dereck Moncada y Jerry Bengtson.
Nuevo debut: Se trata de Clinton Bennett, un defensor central de 22 años originario de Islas de la Bahía, quien tuvo su primera oportunidad con el primer equipo de Olimpia en el partido contra Juticalpa FC en el Juan Ramón Brevé Vargas.
El partido entre Olimpia y Juticalpa FC arrancó trabado y con pocas ocasiones para ambos equipos.
Fue hasta al minuto 25 que se abrió el marcador a favor de Olimpia tras gol en propia puerta de Bryan Barrios.
El técnico de los albos, Eduardo Espinel, siguió de cerca los movimientos de sus jugadores.
El partido estuvo apretado hasta el minuto 82 del partido cuando Kevin López puso el 2-0 definitivo a favor del Olimpia.
Así festejó el "Choloma" el gol que liquidaba el partido a favor de su equipo.
Con este resultado, Olimpia es líder del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional con 33 puntos.