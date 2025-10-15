Lindas chicas en el Excélsior, aficionado que vio partido desde su hamaca y tiktoker sorprende

El Platense logró sumar tres puntos desde su casa y ante su gente en el partido por la jornada 14 que fue contra el Victoria
Estos aficionados sorprendieron al aparecer de un techo cerca del escenario deportivo y desde donde pudieron ver el encuentro.
Este hombre se ha metido en serios problemas, la cara de la chica lo dice todo. T
El ambiente de familia se notó en el encuentro en el estadio Excélsior, muchos pequeños disfrutaron el triunfo del tiburón.
Las bellas chicas no podían faltas para este encuentro deportivo en Puerto Cortés.
Este aficionado fue el que vio el partido de una forma relajada, sin pagar boleto de entrada, desde la comodidad de su casa.
Esta linda chica se robó las miradas en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, no es para menos.
No hay duda de que en el partido de Platense ante Victoria se pudo ver de muchas lindas chicas.
Los fieles aficionados del Platense llegaron al Excélsior y su equipo no los defraudó, Erick Puerto marcó un doblete y triunfo para el tiburón.
Más identificado no pudo llegar estehombre al juego del Platense, en Puerto Cortés se vive una verdadera fiesta cuando juega los selacios.
Esta linda tiktoker fue vista nuevamente en un partido del Platense, es fiel aficionada del equipo de Puerto Cortés.
Joshua Vargas vivió grandes momentos con el Platense, también jugó para el Marathón, posando con Sandro Cárcamo.
Los jugadores del Platense que no pudieron estar en el partido ante el Victoria por la jornada 14.