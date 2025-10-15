  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Lindas chicas en el Excélsior, aficionado que vio partido desde su hamaca y tiktoker sorprende

El Platense logró sumar tres puntos desde su casa y ante su gente en el partido por la jornada 14 que fue contra el Victoria

  • 15 de octubre de 2025 a las 18:10
Lindas chicas en el Excélsior, aficionado que vio partido desde su hamaca y tiktoker sorprende
1 de 13

El Platense logró sumar tres puntos desde su casa y ante su gente en el partido por la jornada 14 que fue contra el Victoria

 Fotos: Neptalí Romero
Lindas chicas en el Excélsior, aficionado que vio partido desde su hamaca y tiktoker sorprende
2 de 13

Estos aficionados sorprendieron al aparecer de un techo cerca del escenario deportivo y desde donde pudieron ver el encuentro.
Lindas chicas en el Excélsior, aficionado que vio partido desde su hamaca y tiktoker sorprende
3 de 13

Este hombre se ha metido en serios problemas, la cara de la chica lo dice todo. T
Lindas chicas en el Excélsior, aficionado que vio partido desde su hamaca y tiktoker sorprende
4 de 13

El ambiente de familia se notó en el encuentro en el estadio Excélsior, muchos pequeños disfrutaron el triunfo del tiburón.
Lindas chicas en el Excélsior, aficionado que vio partido desde su hamaca y tiktoker sorprende
5 de 13

Las bellas chicas no podían faltas para este encuentro deportivo en Puerto Cortés.
Lindas chicas en el Excélsior, aficionado que vio partido desde su hamaca y tiktoker sorprende
6 de 13

Este aficionado fue el que vio el partido de una forma relajada, sin pagar boleto de entrada, desde la comodidad de su casa.

Lindas chicas en el Excélsior, aficionado que vio partido desde su hamaca y tiktoker sorprende
7 de 13

Esta linda chica se robó las miradas en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, no es para menos.
Lindas chicas en el Excélsior, aficionado que vio partido desde su hamaca y tiktoker sorprende
8 de 13

No hay duda de que en el partido de Platense ante Victoria se pudo ver de muchas lindas chicas.

Lindas chicas en el Excélsior, aficionado que vio partido desde su hamaca y tiktoker sorprende
9 de 13

Los fieles aficionados del Platense llegaron al Excélsior y su equipo no los defraudó, Erick Puerto marcó un doblete y triunfo para el tiburón.
Lindas chicas en el Excélsior, aficionado que vio partido desde su hamaca y tiktoker sorprende
10 de 13

Más identificado no pudo llegar estehombre al juego del Platense, en Puerto Cortés se vive una verdadera fiesta cuando juega los selacios.

Lindas chicas en el Excélsior, aficionado que vio partido desde su hamaca y tiktoker sorprende
11 de 13

Esta linda tiktoker fue vista nuevamente en un partido del Platense, es fiel aficionada del equipo de Puerto Cortés.
Lindas chicas en el Excélsior, aficionado que vio partido desde su hamaca y tiktoker sorprende
12 de 13

Joshua Vargas vivió grandes momentos con el Platense, también jugó para el Marathón, posando con Sandro Cárcamo.
Lindas chicas en el Excélsior, aficionado que vio partido desde su hamaca y tiktoker sorprende
13 de 13

Los jugadores del Platense que no pudieron estar en el partido ante el Victoria por la jornada 14.

Cargar más fotos