Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi

Laura Meza, novia del exjugador de Motagua, Rodrigo Auzmendi regresó a su país natal y aclara los rumores sobre posible ruptura con el delantero.
Laura Meza fue conquistada por el jugador argentino Rodrigo Auzmendi cuando él formaba parte del Motagua de la Liga Nacional de Honduras.
Ahora, la bella y simpática Laura Meza informó en sus redes sociales que está de regreso en Honduras en una noticia que sorprendió a sus seguidores.
"Estoy de visita por mi país Honduras y vengo a disfrutar del Feriado Morazánico", notifició Laura Meza en sus diferentes redes sociales oficiales.
Laura Meza aclaró que mantiene su relación con Rodrigo Auzmendi, pero vino a Honduras para pasar unos días de vacaciones.
Laura Meza también impactó con su brutal cambio físico.
Laura Meza dejó claro que su relación con Rodrigo Auzmendi está mejor que nunca, pero anda en Honduras para disfrutar del Feriado Morazánico.
En el caso de Rodrigo Auzmendi, el delantero argentino se mantiene en Argentina ya que Banfield tendrá partidos durante los próximos días.