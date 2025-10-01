  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi

La presentadora sorprendió al revelar que está de regreso en Honduras tras varios meses de residir en Argentina con el exjugador de Motagua

  • 01 de octubre de 2025 a las 12:05
Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi
1 de 16

Laura Meza, novia del exjugador de Motagua, Rodrigo Auzmendi regresó a su país natal y aclara los rumores sobre posible ruptura con el delantero.

Fotos: Cortesía.
Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi
2 de 16

El pasado mes de julio, Laura Meza tomó la decisión vivir en Argentina y renunció a sus proyectos.
Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi
3 de 16

La bella Laura Meza decidió no seguir como presentadora en la TV de Honduras y emprendió su aventura por Argentina.
Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi
4 de 16

Laura Meza fue conquistada por el jugador argentino Rodrigo Auzmendi cuando él formaba parte del Motagua de la Liga Nacional de Honduras.
Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi
5 de 16

Auzmendi conquistó el corazón de Laura Meza: Luego el delantero fue fichado por Banfield de Argentina y como consecuencia se fue a su país de nacimiento.
Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi
6 de 16

Posteriormente Laura Meza tomó la decisión de irse a Argentina para vivir con Rodrigo Auzmendi.
Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi
7 de 16

Ahora, la bella y simpática Laura Meza informó en sus redes sociales que está de regreso en Honduras en una noticia que sorprendió a sus seguidores.
Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi
8 de 16

"Estoy de visita por mi país Honduras y vengo a disfrutar del Feriado Morazánico", notifició Laura Meza en sus diferentes redes sociales oficiales.
Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi
9 de 16

Laura Meza aclaró que mantiene su relación con Rodrigo Auzmendi, pero vino a Honduras para pasar unos días de vacaciones.
Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi
10 de 16

"En unos días, regreso a Argentina", señaló Laura Meza dejando claro que mantiene su relación amorosa con Rodrigo Auzmendi.
Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi
11 de 16

Laura Meza también impactó con su brutal cambio físico.
Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi
12 de 16

Laura Meza sorprendió a sus seguidores con un cambio físico y estilo renovado.
Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi
13 de 16

Laura Meza luce un cambio físico evidente, más estilizada y con un look renovado.
Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi
14 de 16

Laura Meza ha impactado ya que es evidente su gran cambio físico.
Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi
15 de 16

Laura Meza dejó claro que su relación con Rodrigo Auzmendi está mejor que nunca, pero anda en Honduras para disfrutar del Feriado Morazánico.
Laura Meza regresó a Honduras y hace sorpresiva confesión sobre su relación con Rodrigo Auzmendi
16 de 16

En el caso de Rodrigo Auzmendi, el delantero argentino se mantiene en Argentina ya que Banfield tendrá partidos durante los próximos días.
Cargar más fotos