La presentadora hondureña Laura Meza finalmente reveló por qué terminó su relación con el exjugador de Motagua, Rodrigo Auzmendi. Tras varios dimes y diretes, Meza decidió terminar con las especulaciones de una vez por todas.
Laura Meza y Rodrigo Auzmendi tuvieron una relación en 2025 que dio inicio durante la estadía del ariete en Motagua. Tras irse a Argentina para fichar por Banfield, Meza se fue con él y se llevó a su hijo.
Meza regresó a Honduras en el presente año tras aproximadamente un año de relación. La presentadora catracha en el programa "Las Mañanas del 5" por fin aclaró lo que sucedió.
"Yo tomé el año pasado una decisión de vida que fue irme del país y rehacer mi vida con una persona que quería muchísimo, que quiero muchísimo; un caballero con toda la extensión de la palabra que quiere a mi hijo...", inició diciendo.
Y añadió: "Yo tenía ese plan de vida, pero todo se complicó en el momento que regresé de vacaciones por un tema legal que se complicó con mi hijo".
Y continuó: "Eso debilitó, por decirlo así, ese sueño y ese camino que tenía planeado. Pudo existir la opción que me fuera y dejara a mi hijo, sí pudo existir esa opción..."
Meza dejó en claro que tenía el sueño de hacer una vida junto a Auzmendi, quien en los últimos meses estuvo en el San Lorenzo de Argentina.
"Para mí, mi prioridad es y será mi hijo. No lo pensé porque es mi hijo y yo me iba a quedar donde estuviera mi hijo. Era un sueño que tenía como mujer, yo me sentía plena emocionalmente y sentimentalmente".
Meza reafirmó que "me sentía cómoda, pero tuve que ser primero mamá y no me arrepiento. Hasta la fecha no me arrepiento, se puso en pausa el tema sentimental en mi vida pero me siento la mamá más afortunada del mundo".
De esta manera, Laura Meza aclaró que su relación con Rodrigo Auzmendi se terminó porque debía quedarse en Honduras con su hijo ya que un tema legal detenía que el niño estuviera en Argentina.
Tras finalizar la relación solo Meza se ha pronunciado, Rodrigo Auzmendi en ningún momento salió al paso para hablar del tema.
Auzmendi ha estado los últimos meses en San Lorenzo, no obstante, reportes desde Argentina precisan que el club no comprará su ficha, la cual pertenece al Querétaro de México.