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Las bellas garotas en partido de Brasil, Ronadinho sorprende y Shin Fujiyama es captado

El partido de Brasil se llenó de bellas chicas, gran ambiente de los brasileño y de los japoneses en el estadio de Houston por los dieciseisavos del Mundial United 2026

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 11:21
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El partido de Brasil se llenó de bellas chicas, gran ambiente de los brasileño y de los japoneses en el estadio de Houston por los dieciseisavos del Mundial United 2026
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La belleza no podía faltar en Houston, Texas para el juego de Brasil ante Japón por los dieciseisavos de final del Mundial United 2026.

 SAM WASSON / EFE
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Enorme ambiente se vio afuera y dentro del enorme estadio de Houston. Los brasileños pusieron el ritmo de samba.

 SAM WASSON / EFE
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Los brasileños llegaban ilusionados que su selección avanzara a octavos de final y se hacían sentir con sus colores.

 Carlos Ramírez / EFE
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Los japoneses de igual forma se hicieron sentir con su cultura.

CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE
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La belleza japonesa también se hizo presente, querían dar la sorpresa a Brasil.

 SAM WASSON / EFE
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Guapa chica tejana con sangra brasileña. Bien identificada para este encuentro en Houston.

 SAM WASSON / EFE
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Ronaldinho fue visto en el partido de Brasil, no se podía perder crucial juego de su país ante Japón.

SAM WASSON / EFE
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La belleza brasileña se podía ver en cada fila del estadio de Houston, bien identificadas y mostrando su silueta

 Kenneth Fernández / EFE
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El japonés Shin Fujiyama pudo ver por primer vez un partido de la selección de su país en un Mundial y estuvo en Houston para el encuentro ante Brasil por los dieciseisavos.
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