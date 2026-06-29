Las bellas garotas en partido de Brasil, Ronadinho sorprende y Shin Fujiyama es captado

El partido de Brasil se llenó de bellas chicas, gran ambiente de los brasileño y de los japoneses en el estadio de Houston por los dieciseisavos del Mundial United 2026
La belleza no podía faltar en Houston, Texas para el juego de Brasil ante Japón por los dieciseisavos de final del Mundial United 2026.
Enorme ambiente se vio afuera y dentro del enorme estadio de Houston. Los brasileños pusieron el ritmo de samba.
Los brasileños llegaban ilusionados que su selección avanzara a octavos de final y se hacían sentir con sus colores.
Los japoneses de igual forma se hicieron sentir con su cultura.
La belleza japonesa también se hizo presente, querían dar la sorpresa a Brasil.
Guapa chica tejana con sangra brasileña. Bien identificada para este encuentro en Houston.
Ronaldinho fue visto en el partido de Brasil, no se podía perder crucial juego de su país ante Japón.
La belleza brasileña se podía ver en cada fila del estadio de Houston, bien identificadas y mostrando su silueta
El japonés Shin Fujiyama pudo ver por primer vez un partido de la selección de su país en un Mundial y estuvo en Houston para el encuentro ante Brasil por los dieciseisavos.