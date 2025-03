Kevin Álvarez: “Creen que uno no se puede tomar una cerveza o andar con una chica bonita”

“Vamos para el Mundial de Nueva Zelanda, estamos en Estados Unidos. Deiby quería comprar una cadena... y no habla inglés, creo que andaba como 300 dólares. Yo miro que está haciendo señas y yo digo, ‘¿qué quiere Deiby pues?’ Creo que la quería comprar y no le ajustaba, no sabía cómo decir que no andaba suficiente billete”, relató Álvarez, riendo mientras recordaba cómo le ayudó al centrocampista de Toronto FC.