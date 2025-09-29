  1. Inicio
¿Juninho, pareja de Roxana Somoza, será fichaje de Olimpia para el próximo torneo? Esto se sabe

Tiktoker brasileño es vinculado con Olimpia y adelanta lo que hará con la institución melenuda de cara al torneo Clausura 2026

  • 29 de septiembre de 2025 a las 09:46
El tiktoker brasileño Juninho Manella, novio de la influencer catracha Roxana Somoza, ha sido vinculado con el Olimpia y esto se sabe sobre su "fichaje".

Fotos: EL HERALDO.
Los partidos entre creadores de contenido han dejado momentos memorables y figuras a seguir.

Una de las llaves más destacados fue la de tiktokers de Honduras y Brasil. Los influencers de ambos países disputaron dos vibrantes juegos.
El primer partido se disputó en Brasil y los locales se lo llevaron por marcador de 2-0. La vuelta se jugó en San Pedro Sula y los Brazucas ganaron 2-1.

Uno de los jugadores más destacados de la serie fue el brasileño Edson Roberto Vieira Júnior, mejor conocido como Juninho Manella.

Manella es pareja actual de la famosa creadora de contenido hondureña Roxana Somoza.

Juninho sorprendió en los últimos días al posar de esta manera con la camiseta del Olimpia, de la primera división de la Liga Nacional de Honduras.

Su buen papel dentro del terreno de juego y el cariño de los hondureños lo llevaron a ser homenajeado por el equipo Merengue, quien le obsequió esta linda camiseta con su nombre.

Pero ahí no queda todo. El creador de contenido sudamericano confesó que podría convertirse en nuevo fichaje del Olimpia para el torneo Clausura 2026 del fútbol de Honduras.

"Tengo que hacer pretemporada en enero. Estoy muy feliz, todavía no me lo creo", confesó Manella.

Lo cierto es que hasta el momento, el influencer brasileño está trabajando solamente en la creación de contenido junto al Rey de Copas.

De hecho, ayer fue uno de los invitados especiales para el partido que Olimpia sostuvo ante el CD Choloma por la Liga Nacional.

Juninho Manella ya tiene recorrido en el fútbol profesional y ha jugado como delantero en los equipos Paraná Soccer Technical Center (PSTC), Londrina y São Bento de Brasil.
El atleta de 30 años es hijo del entrenador Edson Vieira, excentrocampista de la LEC que comenzó su carrera en la década de 1980 como uno de los jugadores más jóvenes de la historia en vestir la camiseta de la Albiceleste.
Juninho se dedica actualmente a la creación de contenido y tiene más de 3 millones de seguidores en su cuenta de TikTok y en Instagram.
El titkoker brasileño podría probarse en busca de oportunidad en el Club Deportivo Olimpia de Honduras.

