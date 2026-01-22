  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño

El futbolista fue campeón con el Peluche Caligari el pasado mes de noviembre y tuvo gran repercusión en redes sociales

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 09:00
Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño
1 de 16

Sorpresa con futbolista que jugó en la Kings League y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño. ¿De quién se trata?

 Fotos: Cortesía.
Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño
2 de 16

En el fútbol siempre surgen historias curiosas y poco habituales, y una de ellas tiene como protagonista a un jugador argentino que viene de consagrarse campeón en la viral Kings League Américas.
Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño
3 de 16

El protagonista es Leandro Herrlein, futbolista que tras levantar el título en dicho torneo ahora dará el salto al fútbol hondureño para reforzar a un club de la capital.
Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño
4 de 16

Lobos UPN, institución que desde hace dos años abrió sus puertas a jugadores extranjeros, confirmó al delantero argentino como su tercer fichaje para el torneo Clausura 2026.
Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño
5 de 16

Herrlein fue campeón de la Kings League Américas 2025 con el Peluche Caligari, torneo que ganó el pasado mes de noviembre y que tuvo gran repercusión en redes sociales
Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño
6 de 16

El atacante se coronó con el equipo que preside el reconocido influencer mexicano Alex Montiel, junto a su hermano Werrever Tumorro, figuras clave del proyecto
Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño
7 de 16

A sus 26 años, Leandro Herrlein suma una experiencia particular que combina el fútbol tradicional con formatos alternativos como la Kings League.
Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño
8 de 16

Su carrera futbolística se inició en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, uno de los clubes históricos del fútbol argentino.
Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño
9 de 16

Desde 2022, Herrlein se trasladó a México, donde militó en equipos de distintas categorías del balompié azteca.
Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño
10 de 16

En su recorrido jugó para Escorpiones FC, Zacatepec y más recientemente para el Montañeses de la tercera división mexicana.
Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño
11 de 16

Con el Montañeses, el argentino dejó buenas sensaciones al anotar tres goles en cinco partidos disputados durante el año 2025.
Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño
12 de 16

Herrlein puede desempeñarse como extremo por izquierda o como delantero centro, aportando versatilidad al ataque de la Manada.
Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño
13 de 16

La Kings League es una liga de fútbol 7 creada en 2022 que mezcla deporte, espectáculo y reglas innovadoras, con fuerte presencia en plataformas digitales.
Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño
14 de 16

Fue ideada para atraer a nuevas audiencias mediante partidos cortos, cartas especiales y la participación de streamers y exfutbolistas.
Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño
15 de 16

Su principal fundador y dueño es Gerard Piqué, a través de su empresa Kosmos, junto a socios del mundo del streaming y la creación de contenido.
Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño
16 de 16

The Grefg, Ibai y Kun Aguero son algunos famoso que han participado en estos eventos.

Cargar más fotos