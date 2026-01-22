Jugó en la Kings League de Gerard Piqué y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño

Sorpresa con futbolista que jugó en la Kings League y ahora es nuevo fichaje de equipo hondureño. ¿De quién se trata?
En el fútbol siempre surgen historias curiosas y poco habituales, y una de ellas tiene como protagonista a un jugador argentino que viene de consagrarse campeón en la viral Kings League Américas.
El protagonista es Leandro Herrlein, futbolista que tras levantar el título en dicho torneo ahora dará el salto al fútbol hondureño para reforzar a un club de la capital.
Lobos UPN, institución que desde hace dos años abrió sus puertas a jugadores extranjeros, confirmó al delantero argentino como su tercer fichaje para el torneo Clausura 2026.
Herrlein fue campeón de la Kings League Américas 2025 con el Peluche Caligari, torneo que ganó el pasado mes de noviembre y que tuvo gran repercusión en redes sociales
El atacante se coronó con el equipo que preside el reconocido influencer mexicano Alex Montiel, junto a su hermano Werrever Tumorro, figuras clave del proyecto
A sus 26 años, Leandro Herrlein suma una experiencia particular que combina el fútbol tradicional con formatos alternativos como la Kings League.
Su carrera futbolística se inició en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, uno de los clubes históricos del fútbol argentino.
Desde 2022, Herrlein se trasladó a México, donde militó en equipos de distintas categorías del balompié azteca.
En su recorrido jugó para Escorpiones FC, Zacatepec y más recientemente para el Montañeses de la tercera división mexicana.
Con el Montañeses, el argentino dejó buenas sensaciones al anotar tres goles en cinco partidos disputados durante el año 2025.
Herrlein puede desempeñarse como extremo por izquierda o como delantero centro, aportando versatilidad al ataque de la Manada.
La Kings League es una liga de fútbol 7 creada en 2022 que mezcla deporte, espectáculo y reglas innovadoras, con fuerte presencia en plataformas digitales.
Fue ideada para atraer a nuevas audiencias mediante partidos cortos, cartas especiales y la participación de streamers y exfutbolistas.
Su principal fundador y dueño es Gerard Piqué, a través de su empresa Kosmos, junto a socios del mundo del streaming y la creación de contenido.
The Grefg, Ibai y Kun Aguero son algunos famoso que han participado en estos eventos.