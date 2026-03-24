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Jugador de gigante de Centroamérica es detenido por la policía: club toma decisión

Sus actos de indisciplina, sumados al hecho de que había consumido alcohol, hicieron que Alajuelense le impusiera un castigo interno

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 12:51
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Se conoce la decisión final del Alajuelense tras el polémico escandalo protagonizado por uno de sus mejores jugadores con la policía.

Fotos: Cortesía.
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Han pasado varios días desde el escándalo ocurrido en el condominio donde vive Alejandro Bran, en el distrito Merced de San José.
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Bran causó enojo entre los vecinos por el ruido de su motocicleta, a tal punto que la policía tuvo que intervenir.
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Este episodio le trajo consecuencias a Bran, quien días antes había tenido una destacada actuación con Alajuelense frente al LAFC en la Concachampions 2026.
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Sus actos de indisciplina, sumados al hecho de que había consumido alcohol, hicieron que Alajuelense le impusiera un castigo interno.
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No solo esto, sino que Alejandro también quedó fuera de la primera convocatoria de Fernando Batista, donde ya se había contemplado su nombre.
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Después de todo esto, todo ha cambiado este martes, ya que Alajuelense habría tomado una tajante decisión respecto al jugador.
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Alajuelense le dará otra oportunidad y ya hay una fecha para que el volante regrese a los entrenamientos y, en consecuencia, a volver a jugar.
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Esto fue revelado por el periodista Josué Quesada en "Teléfono Rojo", quien aseguró que al futbolista le abrirían nuevamente las puertas una vez concluya la actual fecha FIFA.
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“Me dicen que Alejandro Bran vuelve con Alajuelense después de la fecha FIFA”, comentó el periodista.
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Aunque no ha habido un comunicado oficial de Alajuelense, la decisión es que Alejandro tendrá una nueva oportunidad para lavar su imagen tras el escándalo.
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Esto significaría que, luego de los amistosos de Costa Rica del 27 de marzo ante Jordania y el 31 de marzo ante Irán por fecha FIFA, Alejandro Bran estaría de vuelta con el primer equipo de Alajuelense.
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El partido de regreso para Alajuelense será contra Guadalupe, como local, el 5 de abril.
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Machillo Ramírez ya sabe lo que se ha decidido y será el responsable de darle minutos o no, pero de que regresa, regresa.
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Alejandro Bran no se ha pronunciado sobre todo lo ocurrido, pero desde su entorno informan que está arrepentido.
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