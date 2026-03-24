Jugador de gigante de Centroamérica es detenido por la policía: club toma decisión

Se conoce la decisión final del Alajuelense tras el polémico escandalo protagonizado por uno de sus mejores jugadores con la policía.
Han pasado varios días desde el escándalo ocurrido en el condominio donde vive Alejandro Bran, en el distrito Merced de San José.
Bran causó enojo entre los vecinos por el ruido de su motocicleta, a tal punto que la policía tuvo que intervenir.
Este episodio le trajo consecuencias a Bran, quien días antes había tenido una destacada actuación con Alajuelense frente al LAFC en la Concachampions 2026.
Sus actos de indisciplina, sumados al hecho de que había consumido alcohol, hicieron que Alajuelense le impusiera un castigo interno.
No solo esto, sino que Alejandro también quedó fuera de la primera convocatoria de Fernando Batista, donde ya se había contemplado su nombre.
Después de todo esto, todo ha cambiado este martes, ya que Alajuelense habría tomado una tajante decisión respecto al jugador.
Alajuelense le dará otra oportunidad y ya hay una fecha para que el volante regrese a los entrenamientos y, en consecuencia, a volver a jugar.
Esto fue revelado por el periodista Josué Quesada en "Teléfono Rojo", quien aseguró que al futbolista le abrirían nuevamente las puertas una vez concluya la actual fecha FIFA.
“Me dicen que Alejandro Bran vuelve con Alajuelense después de la fecha FIFA”, comentó el periodista.
Aunque no ha habido un comunicado oficial de Alajuelense, la decisión es que Alejandro tendrá una nueva oportunidad para lavar su imagen tras el escándalo.
Esto significaría que, luego de los amistosos de Costa Rica del 27 de marzo ante Jordania y el 31 de marzo ante Irán por fecha FIFA, Alejandro Bran estaría de vuelta con el primer equipo de Alajuelense.
El partido de regreso para Alajuelense será contra Guadalupe, como local, el 5 de abril.
Machillo Ramírez ya sabe lo que se ha decidido y será el responsable de darle minutos o no, pero de que regresa, regresa.
Alejandro Bran no se ha pronunciado sobre todo lo ocurrido, pero desde su entorno informan que está arrepentido.