Joven hondureño que fue deportado de EE UU sorprende y es fichado por equipo de Liga Nacional

La vida le dio una segunda oportunidad; joven deportado de EE UU ahora cumple su sueño de jugar fútbol profesional en Honduras

  • 25 de agosto de 2025 a las 09:25
Joven hondureño que fue deportado de Estados Unidos sorprende al ser fichado por equipo profesional en la segunda división de Liga Nacional. Aquí te lo contamos.

Fotos: Cortesía.
Emerson Colindres, un joven futbolista, llegó a su natal Honduras tras ser capturado el pasado 4 de junio en Ohio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Su detención provocó indignación y conmoción entre la comunidad estadounidense, quienes protestaron pidiendo su inmediata liberación.
Pese a las protestas y viralidad de su caso, Emerson fue deportado y llegó a Honduras. "Mis sueños se truncaron", expresó en una entrevista.
“No me acuerdo de nadie, ni de dónde estoy, es difícil porque tengo dos días acá y no he salido nada. Quería estudiar psicología y seguir en esa área del fútbol”, afirmó Colindres a Univisión en su llegada a Honduras.
Emerson Colindres, de 19 años, antes de su detención se había graduado de la Escuela Pública de Cincinnati en Ohio.
"Ellos me dijeron que me presentara con mi madre para ponerme un brazalete y al llegar me detuvieron", dijo Colindres, ya en Honduras.
Su madre, Ada Bell Baquedano Amador, mostró su extrema preocupación y relató que no había tenido la mejor comunicación con las autoridades de inmigración que deportaron a su hijo.
Pero, pese a todo lo malo, la vida le dio una segunda oportunidad para poder cumplir su sueños futbolísticos.

El joven ahora sigue su carrera deportiva con el AFFI Academia de Choluteca, equipo que juega en la segunda división de Liga Nacional.
"Pude venir a llorar, pero no, vine a trabajar, a seguir mi sueño. Es el inicio, porque mi sueño es jugar lo más alto que pueda", dijo el joven en una entrevista a Univisión.
Emerson Colindres ya tuvo acción con su nuevo club en la jornada 1 de la Liga de Ascenso en la derrota 2-1 contra Pirata de Nacaome.

"Es un niño con grandísimas condiciones deportivamente. Lo estamos conociendo y dándole seguimiento", aseguró Emilio Umanzor, directivo de AFFI Academia.
Colindres espera seguir con buen suceso en la liga de plata en Honduras para aspirar a llegar a Liga Nacional.

De jugar burocrático en Estados Unidos, ahora vive su sueño de jugar profesionalmente en Honduras.

Colindres ha tenido una buena adaptación con todos su compañeros de equipo pese al choque de culturas.

