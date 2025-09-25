Jonathan González; Investigaciones dan detalles del asesinato del futbolista

"Según familiares y fuentes cercanas al club, la ‘chispa’ que encendió la violencia fue el empate 1-1 contra Chacarita, el pasado 10 de septiembre. Mafias vinculadas a las apuestas en línea exigieron que el 22 de Julio perdiera ese partido. Se habrían movido miles de dólares, y ese empate se convirtió en una sentencia de muerte para González, capitán del equipo", informa Extra de Ecuador.