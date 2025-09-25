Jonathan González; Investigaciones dan detalles del asesinato del futbolista

Jonathan González, futbolista ecuatoriano fue asesinado el pasado 19 de septiembre y luego de varias investigaciones han empezado a descubrir la razón por la que lo mataron
Jonathan “Speedy” González fue asesinado en la ciudad de Esmeraldas cuando compartía con amigos.
La noticia fue confirmada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) a través de un comunicado oficial en el que se expresaron condolencias a su familia, compañeros de equipo y a toda la institución deportiva.
Sus familiares revelaron lassupuestas amenazas vinculadas con las apuestas en los días previos del atentado.
Según Diario Extra de Ecuador, el entorno de González confirmó que en los últimos meses varios futbolistas recibieron extorsiones mediante mensajes intimidatorios en los que les exigían dinero bajo amenazas de muerte.
Los cercanos al ahora occiso revelaron que en más de una ocasión recibió amenazas directas de bandas delictivas vinculadas a las apuestas en línea. Al parecer, querían utilizar al futbolista para amañar partidos y ganar dinero con apuestas.
Sin embargo, el jugador no accedió e hizo caso omiso a las advertencias. Incluso antes de su asesinato, el pasado sábado, ya había sufrido un atentado.
Semanas atrás, su vehículo fue baleado a las afueras del estadio Folke Anderson, tras un partido con su equipo 22 de Julio.
"Lo que comenzó como rumores sobre apuestas en línea terminó en el asesinato del futbolista Jonathan González, un hecho que expuso la vulnerabilidad de jugadores y dirigentes ante el poder del crimen organizado que acecha el fútbol provincial", señala el portal Extra de Ecuador.
"Según familiares y fuentes cercanas al club, la ‘chispa’ que encendió la violencia fue el empate 1-1 contra Chacarita, el pasado 10 de septiembre. Mafias vinculadas a las apuestas en línea exigieron que el 22 de Julio perdiera ese partido. Se habrían movido miles de dólares, y ese empate se convirtió en una sentencia de muerte para González, capitán del equipo", informa Extra de Ecuador.
El asesinato del jugador revela una serie de amenazas y hostigamientos que golpean al club desde hace meses. Jugadores reconocen, bajo reserva por temor, haber recibido mensajes intimidatorios, llamadas anónimas y exigencias de pagos que oscilan entre 2.000 y 5.000 dólares.
"Una fuente del club indicó que, debido a estas amenazas, el equipo tuvo que dejarse golear 8-0 por Atlético Vinotinto, el 16 de julio, y 4-0 por Vargas Torres, el 3 de septiembre. (Este último equipo fue vendido a inversores de Santo Domingo de los Tsáchilas tras amenazas a sus dirigentes)", indica Extra de Ecuador.
González, de 31 años, fue baleado por sicarios la noche del viernes 19 de septiembre, mientras bebía dentro de una casa en el sector Vista al Mar de Esmeraldas. Con él también fue asesinado su pariente Darío Batalla.
Jonathan González había sufrido un atentado anteriormente por antisociales.
El hecho sucedió en la casa de la suegra del jugador y en el ataque armado también falleció Darío Batalla, su cuñado, atenuando a un más el duelo familiar.
Ahora, lo que se espera es que las autoridades ecuatorianas hagan las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los responsables y tratar de desmantelar ese tipo de organizaciones, generando alerta. Y es que además de González, también fueron asesinados otros dos jugadores de nombres Maicol Valencia y Leandro Yépez, del Exapromo de Manabí.
La portada del portal Extra de Ecuador donde señalan que a Jonathan González lo asesinaron por no perder un partido.