Jon Z hizo vibrar estadio Olímpico de Honduras con sus éxitos en partido de tiktokers

Los hondureños demostraron que sí son seguidores del cantante puertoriqueño Jon Z y disfrutaron el show del mediotiempo
El cantante puertotiqueño Jon Z hizo vibrar las más de 30 mil personas en el estadio Olímpico.
Desconocidos para unos y muy seguido para otros, lo que si es cierto esque en e Olímpico corearon las cancionesde Jon Z.
Jon Z cantó sus canciones en el medio tiempo del partido de tiktokes de Honduras ante Brasil en la ciudad de San Pedro Sula.
Sus seguidores cantaron a todo pulmón las canciones de Jon Z.
Las chicas no se quedaron atrás. El puertoriqueño es amigo de David Flow y por eso atendió el llamado para estar en este evento.
Desde lo más alto, así disfrutaron los hondureños los minutos que cantó Jon Z en el estadio Olímpico.
Jon Z sorprenidó a muchos al salir con la camisa y bandera deHonduras.
¿Jon Z brasileño? Este carioca también disfrutó del show del puertoriqueño.
Este aficionado del Olimpia cantó a todo pulmón. Se nota que es seguidor del artista puertoriqueño.
En el estadio Olímpico vivieron una verdadera fiesta este partido de tiktokers de Honduras ante Brasil.