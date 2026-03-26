Irán prohibe presencia de su Selección en países que no garanticen seguridad a jugadores

Irán, que ganó su clasificación al Mundial de Fútbol 2026 en las eliminatorias de la Confederación Asiática (AFC) y está encuadrado en el grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, está negociando jugar sus partidos mundialistas en México ante la compleja circunstancia de hacerlo en territorio estadounidense, pero la FIFA no le ha dado respuesta positiva alguna.