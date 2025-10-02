  1. Inicio
Invitado especial se une a la selección de tiktokers de Honduras para el partido contra Guatemala

En las últimas horas fue visto un tiktoker muy reconocido en México, quien se unió a la selección de tiktokers de Honduras previo al partido con Guatemala

  • 02 de octubre de 2025 a las 18:24
La selección de tiktokers de Honduras sigue con su gira de partidos contra creadores de contenido de otros países. Además de los 20 convocados, se sumó un reconocido influencer a "La Baleada Mecánica", ¿de quién se trata?

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Los tiktokers hondureños con mucha emoción partieron del hotel para dirigirse al estadio Cobar de San Miguel Petapa, donde jugarán contra la escuadra chapina.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Desde días atrás, Supremo había anunciado a los 20 jugadores que lo acompañarían en su sexto encuentro deportivo.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Los partidos anteriores han permitido crear nuevas amistades que se suman a la selección catracha. Los influencers brasileños Juninho Manella y João Ferreira forman parte de la bicolor tiktokera.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Uno de las sorpresas de este día es que con los tiktokers hondureños fue visto Alebardo Bobadilla, un creador de contenido con más de 6 millones de seguidores en TikTok.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Alebardo Bonilla es originario de Honduras y actualmente radica en México, donde ha ganado mucha fama por sus videos.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Alebardo se ha ganado la popularidad de los mexicanos por el contenido de humor que crea individualmente y también en colaboración con otros influencers.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Hasta el momento, no se ha confirmado si Alebardo jugará o si solo es un invitado especial, pues causa suspicacia el haberlo visto con las playeras de la selección como un futbolista más.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
A las 08.00 p.m los tiktokers hondureños se medirán ante los creadores de contenido de Guatemala, partido esperado por sus seguidores.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
La selección catracha integrada por figuras reconocidas como Chauder Morazán, Supremo, Loncho, Brayan "La Playa", Shin Fujiyama, Barbarito y otros más ha generado mucho revuelo en los últimos meses.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Los resultados de los catrachos van mejorando paulatinamente, pues no solo lo toman como un simple juego de pelota. Los tiktokers han estado en intensos entrenamientos bajo la dirección del reconocido entrenador hondureño Ramón "Primitivo" Maradiaga.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
"La H" de tiktokers ha disputado cinco partidos: dos contra El Salvador y dos contra Brasil (ida y vuelta respectivamente}, y contra Nicaragua, siendo este el más reciente disputado en Managua.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
De los cinco partidos, los tiktokers de Honduras han salido victoriosos en dos. El partido de vuelta contra Brasil, ganando 2-1, y el partido de ida contra Nicaragua, el cual se tradujo en una victoria de 2-1 para el conjunto catracho.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Los otros tres partidos han resultado en derrotas. Eso sí, dando un esfuerzo extraordinario, demostrando la "garra catracha".

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
La primera derrota fue en El Salvador, donde cayeron 3-2 como visitantes. Luego, perdieron 2-0 contra Brasil en Río de Janeiro y 1-2 contra esta misma selección en San Pedro Sula.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Aún así, los tiktokers de Honduras se siguen esforzando por la victoria y sobre todo, para garantizar un espectáculo a sus seguidores.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
