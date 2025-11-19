Investigan a Jonathan Barnett por violar a una mujer durante 6 años

La acuación indica que el exagente deportivo Jonathan Barnett violó a una mujer en 39 ocasiones y de someterla a un trato degradante. Aquí todos los detalles.
Las acusaciones iniciales, realizadas en California, sostienen que Barnett trató a la víctima como una “esclava sexual”, ejerciendo control físico y psicológico sobre ella. Este expediente ya había levantado serias interrogantes sobre la conducta del exagente, uno de los nombres más influyentes del mundo del fútbol internacional.
Según documentos judiciales en Estados Unidos, Barnett y su agencia Creative Artists Agency (CAA) habrían “traficado” a la mujer —una ciudadana australiana identificada bajo el alias Jane Doe— desde Australia hacia Reino Unido en 2017. Una vez allí, aseguran que fue “torturada, retenida contra su voluntad y abusada sexualmente en repetidas ocasiones”.
Aunque Barnett ha negado rotundamente todas las acusaciones, la investigación tomó una nueva dimensión cuando la presunta víctima presentó una denuncia adicional ante las autoridades británicas. Con ello, la policía londinense inició un proceso independiente para esclarecer si los abusos también ocurrieron bajo su jurisdicción.
Los abogados del exagente han respondido solicitando que la denuncia en Reino Unido sea desestimada. Argumentan que no existió ningún contacto entre Barnett y la mujer en territorio británico, por lo que, según su defensa, la justicia londinense no tendría competencia para procesar el caso.
En la documentación presentada por la defensa, se sostiene que entre junio de 2017 y septiembre de 2021, Barnett y la mujer mantuvieron una “relación consentida y personal”, alejada —según su versión— de cualquier tipo de coerción. Los abogados insisten en que la dinámica fue voluntaria por parte de ambos.
Barnett afirma que al final de esa relación, la denunciante habría intentado extorsionarlo para evitar exponer públicamente su vínculo. De acuerdo con su declaración escrita, la mujer lo amenazó con divulgar la relación si él no accedía a pagarle una suma considerable de dinero.
El exagente reconoció que, ante estas supuestas amenazas, efectuó pagos a la mujer durante varios años. Aseguró que las transferencias —que en total superan el millón de libras esterlinas— fueron realizadas únicamente para proteger su vida privada y no como reconocimiento de ninguna falta.
Pese a la defensa articulada por Barnett, el avance simultáneo de investigaciones en Estados Unidos y Reino Unido ha puesto sobre la mesa un caso complejo, que mezcla denuncias de abuso sexual, supuesta trata de personas, extorsión y relaciones de poder dentro de la industria deportiva.
Jonathan Barnett no es una figura menor: fue considerado uno de los agentes más poderosos del mundo, responsable de gestionar traspasos multimillonarios como el de Gareth Bale al Real Madrid. También representó a estrellas como Ashley Cole, Jack Grealish y Jordan Pickford, lo que añade mayor atención mediática a un caso que continúa desarrollándose y podría tener repercusiones legales y reputacionales de gran alcance.