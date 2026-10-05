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Insólito: El requisito que le ponen a Cristiano Ronaldo si quiere regresar a la Selección de Portugal

El balón queda ahora en manos de Cristiano, quien tendría la posibilidad de cerrar su historia con Portugal

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 14:27
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Portugal con postura firme sobre el posible regreso de Cristiano Ronaldo. Esto le estarían pidiendo para que se vuelva a poner la camiseta de la selección lusa.

Fotos: Cortesía.
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Portugal estudia una fórmula para que Cristiano Ronaldo pueda regresar a la selección después de la reciente polémica.
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La idea que toma fuerza sería que el delantero tenga una última aparición con el combinado nacional.
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El objetivo no sería iniciar una nueva etapa competitiva, sino preparar una despedida oficial para el histórico capitán.
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Cristiano Ronaldo es el máximo referente de Portugal y uno de los futbolistas más importantes de la historia.
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Con la selección portuguesa conquistó la Eurocopa 2016 y dos títulos de la UEFA Nations League.
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Además, Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de Portugal y disputó 234 partidos internacionales.
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El delantero abandonó la concentración portuguesa antes del partido contra Dinamarca tras la polémica con Jorge Jesús.
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Su salida generó dudas sobre si el episodio podía marcar el final definitivo de su extraordinaria trayectoria internacional.
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Cristiano, de 41 años, ya disputó su último Mundial después de la eliminación de Portugal ante España en los octavos de final de 2026.
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Sin embargo, el final de su participación en los Mundiales no significa necesariamente su retiro de la selección.
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Según la información que circula en medios europeos, Portugal buscaría convencerlo para regresar en una ocasión especial.
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La propuesta contemplaría un partido de homenaje para que Cristiano pueda despedirse de los aficionados portugueses.
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Jorge Jesús también dejó abierta la puerta al asegurar que Ronaldo puede regresar si continúa jugando y desea representar nuevamente a Portugal.
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El portugués todavía persigue el objetivo de alcanzar los 1,000 goles en su carrera y podría mantener su deseo de seguir compitiendo.
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El balón queda ahora en manos de Cristiano, quien tendría la posibilidad de cerrar su historia con Portugal con una última aparición y un homenaje a su extraordinaria carrera.
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