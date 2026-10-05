Insólito: El requisito que le ponen a Cristiano Ronaldo si quiere regresar a la Selección de Portugal

Portugal con postura firme sobre el posible regreso de Cristiano Ronaldo. Esto le estarían pidiendo para que se vuelva a poner la camiseta de la selección lusa.
Portugal estudia una fórmula para que Cristiano Ronaldo pueda regresar a la selección después de la reciente polémica.
La idea que toma fuerza sería que el delantero tenga una última aparición con el combinado nacional.
El objetivo no sería iniciar una nueva etapa competitiva, sino preparar una despedida oficial para el histórico capitán.
Cristiano Ronaldo es el máximo referente de Portugal y uno de los futbolistas más importantes de la historia.
Con la selección portuguesa conquistó la Eurocopa 2016 y dos títulos de la UEFA Nations League.
Además, Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de Portugal y disputó 234 partidos internacionales.
El delantero abandonó la concentración portuguesa antes del partido contra Dinamarca tras la polémica con Jorge Jesús.
Su salida generó dudas sobre si el episodio podía marcar el final definitivo de su extraordinaria trayectoria internacional.
Cristiano, de 41 años, ya disputó su último Mundial después de la eliminación de Portugal ante España en los octavos de final de 2026.
Sin embargo, el final de su participación en los Mundiales no significa necesariamente su retiro de la selección.
Según la información que circula en medios europeos, Portugal buscaría convencerlo para regresar en una ocasión especial.
La propuesta contemplaría un partido de homenaje para que Cristiano pueda despedirse de los aficionados portugueses.
Jorge Jesús también dejó abierta la puerta al asegurar que Ronaldo puede regresar si continúa jugando y desea representar nuevamente a Portugal.
El portugués todavía persigue el objetivo de alcanzar los 1,000 goles en su carrera y podría mantener su deseo de seguir compitiendo.
El balón queda ahora en manos de Cristiano, quien tendría la posibilidad de cerrar su historia con Portugal con una última aparición y un homenaje a su extraordinaria carrera.