Infiltrados, tiktoker sorprende y aficionada enamora: Ambiente en la final Marathón vs Motagua

Marathón recibe a Motagua este jueves por la final de ida del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional. El ambientazo previo al arranque del juego.
El essadio Francisco Morazán de San Pedro Sula será la sede del encuentro y luce en perfectas condiciones.
EL HERALDO llegó desde tempranas horas al coloso para brindar una cobertura completa de la final de ida.
Motagua no estará solo y varios hinchas llegaron identificadas con la camiseta del ciclón azul.
Esta pareja se ubicó desde tempranas horas en el sector de palco del estadio para apoyar a su amado Marathón.
Daniel Otero, presidente de Marathón, fue uno de los primeros directivos del equipo verdolaga en arribar al estadio sampedrano.
Esta familia llevó su monstruo y están confiados en poder sacar un resultado positivo en casa.
La Policía Nacional montó un gran operativo para garantizar la seguridad de los aficionados.
¡VIVA EL AMOR! Esta pareja de aficionados del Marathón se da cariño en lasa fueras del Morazán.
Familia dividida. Ellos son Marathón y la chica es seguidora del Motagua.
Este aficionado llevó a su hijo vestido de monstruo. Apoyo full a Marathón.
Las bellas chicas se hacen presentes a estos encuentros de la Liga Nacional de Honduras.
Largas fila de aficionados se reportaron varias horas antes del comienzo de la final.
A las 6 de la tarde, ya solo quedaban menos de mil boletos disponibles.
Motagua quiere sacar oro de San Pedro Sula y su afición llega a apoyarlo en esta misión.
La linda chica que se robó suspiros en la previa del encuentro entre Marathón y Motagua.
El tiktoker Chauder Morazán es aficionado del Motagua y habló para EL HERALDO en las afueras del estadio.
Los sectores populares de estadio Morazán lucirán abarrotados en el desarrollo del partido.