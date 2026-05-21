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Infiltrados, tiktoker sorprende y aficionada enamora: Ambiente en la final Marathón vs Motagua

El partido arranca a partir de las 8:00 de la noche en el Morazán de San Pedro Sula

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 18:16
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Marathón recibe a Motagua este jueves por la final de ida del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional. El ambientazo previo al arranque del juego.

Fotos: Mauricio Ayala, Yoseph Amaya y Neptali Romero.
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El essadio Francisco Morazán de San Pedro Sula será la sede del encuentro y luce en perfectas condiciones.

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EL HERALDO llegó desde tempranas horas al coloso para brindar una cobertura completa de la final de ida.
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Motagua no estará solo y varios hinchas llegaron identificadas con la camiseta del ciclón azul.

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Esta pareja se ubicó desde tempranas horas en el sector de palco del estadio para apoyar a su amado Marathón.
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Daniel Otero, presidente de Marathón, fue uno de los primeros directivos del equipo verdolaga en arribar al estadio sampedrano.

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Esta familia llevó su monstruo y están confiados en poder sacar un resultado positivo en casa.
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La Policía Nacional montó un gran operativo para garantizar la seguridad de los aficionados.

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¡VIVA EL AMOR! Esta pareja de aficionados del Marathón se da cariño en lasa fueras del Morazán.
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Familia dividida. Ellos son Marathón y la chica es seguidora del Motagua.

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Este aficionado llevó a su hijo vestido de monstruo. Apoyo full a Marathón.

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Las bellas chicas se hacen presentes a estos encuentros de la Liga Nacional de Honduras.
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Largas fila de aficionados se reportaron varias horas antes del comienzo de la final.

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A las 6 de la tarde, ya solo quedaban menos de mil boletos disponibles.
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Motagua quiere sacar oro de San Pedro Sula y su afición llega a apoyarlo en esta misión.
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La linda chica que se robó suspiros en la previa del encuentro entre Marathón y Motagua.
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El tiktoker Chauder Morazán es aficionado del Motagua y habló para EL HERALDO en las afueras del estadio.
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Los sectores populares de estadio Morazán lucirán abarrotados en el desarrollo del partido.

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