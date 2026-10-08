Infantino condena y jugador dice que son un "país de m....": selección de Centroamérica recibiría castigo por racismo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha condenado a una selección de Centroamérica luego que fuese denunciada por racismo. Uno de los jugadores que habría sido víctima del racismo dijo que esta nación era un "país de m....". ¿Qué pasará con este caso?
Todo ocurrió en el Guatemala vs Surinam por la Liga de Naciones de Concacaf. El juego se puso bastante caliente y el plantel de Surinam acusó de racismo a los chapines.
Guatemala venció 1-0 a Surinam con un gol de Matthew Evans al minuto 90+6. La victoria permitió a Guatemala clasificarse a los cuartos de final y dejó eliminada a Surinam de esa fase.
Durante el segundo tiempo, el delantero surinamés Richonell Margaret reaccionó contra aficionados que se encontraban en las gradas y terminó expulsado por el árbitro estadounidense Joseph Dickerson.
Futbolistas y representantes de Surinam señalaron que desde las tribunas se habían escuchado insultos racistas y sonidos que imitaban a monos. Los jugadores hicieron un gesto con las muñecas cruzadas para denunciar la situación.
El encuentro estuvo detenido cerca de 12 minutos, mientras se producían reclamos y se evaluaba la posibilidad de que los visitantes abandonaran el terreno de juego.
El conflicto no terminó con el pitazo final. También se reportaron enfrentamientos verbales, gestos ofensivos y altercados entre integrantes de ambas delegaciones y aficionados. Esto terminó escalando hasta la FIFA.
Mediante su cuenta de Instagram, Infantino dijo: "No hay lugar para el racismo ni ninguna forma de discriminación en el futbol. El abuso racista dirigido a los jugadores de Surinam durante el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf de anoche en Guatemala es absolutamente inaceptable".
Y añadió: "Continuaremos ofreciendo nuestro apoyo inequívoco a la Asociación de Fútbol de Surinam para garantizar que existan fuertes medidas disuasorias y se tomen acciones para erradicar el racismo y la discriminación de nuestro deporte". Esto daría pie a un posible castigo para Guatemala.
Tras dejar Guatemala con sus compañeros, el jugador de Surinam, Shaquille Pinas, dijo que Guatemala era un "país de m....". Este mensaje lo dejó en su cuenta de Instagram.