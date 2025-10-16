"Iban a matarlo": Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal

En el mes de agosto del 2024, Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, fue apuñalado en un aparcamiento en la localidad de Mataró.
Si bien su vida no llegó a correr peligro, su situación sí que fue grave. Unos hechos por los que fueron detenidas cuatro personas, por un delito de tentativa de homicidio.
Un año después de los hechos, Nasraoui ha declarado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró, pero no como víctima, sino como investigado, tras una petición de la defensa del presunto agresor.
El acusado, que sostiene haber actuado por error y en defensa propia, ha asegurado que se vio acorralado tras recibir un puñetazo que le fracturó el tabique nasal.
Nasraoui, por su parte, ha declarado que solo defendía ante una agresión múltiple: “Los únicos manotazos que di fueron para protegerme”, afirmó a preguntas de su abogado, Ramon Muns Tubau.
La defensa del agresor alega que actuó por “error”, tras quitarle el cuchillo a una de las personas que se encontraba junto al padre de la estrella del Barcelona, y después de recibir un puñetazo de Nasraoui que le fracturó el tabique nasal.
En su comparecencia, el padre de Lamine Yamal aseguró que los únicos golpes que dio aquella noche fuera para “defenderse”, después de verse acorralado.
Durante las diligencias, se tomó declaración a cuatro testigos del incidente que tuvo lugar aquella noche. Y los cuatro coincidieron en el relato de los hechos
Horas antes, un suceso previo fue la mecha de lo que ocurriría posteriormente. El padre de Lamine iba caminando por la calle Franck Marshal cuando, desde un tercer piso, le lanzaron agua. El autor, según el sumario, fue un niño que jugaba con un barreño.
Varios familiares del joven bajaron a la calle, la tensión con Nasraoui fue en aumento y éste acabó con un arañazo en el cuello. Acto seguido, la Policía Municipal se personó en el lugar y retiró al padre de Lamine, en una escena que fue grabada por algunos vecinos
“Que esto no puede ser hombre. Yo estaba paseando tranquilamente y me tiran cosas. O lo arregla un buen abogado o lo arreglamos luego”, le dijo el padre de Yamal a las autoridades en el primer percance.
Seis horas después del primer altercado, Nasraoui regresó al barrio acompañado por dos amigos. Según la investigación de los Mossos d’Esquadra de Mataró, cuatro personas -dos hermanos, su padre y un amigo- lo esperaban en el estacionamiento del campo de fútbol de Rocafonda.
El testigo clave del caso, un hombre sin relación con las partes y que vive en un coche en la zona, relató: “Mounir corrió, y el del cuchillo fue detrás de él y le pinchó dos o tres veces en el pecho y el costado.”
Los demás testigos confirmaron la misma versión. Uno de ellos declaró: “Le querían matar. Empezó a dar como si fuera un animal. Iba a matarlo.” Otro añadió que vio cómo uno de los hermanos, identificado como Adrián, salió corriendo con el cuchillo y apuñaló directamente a Nasraoui.
Tras ser condenado el pasado mes de diciembre, el hombre quedó en libertad con cargos y sigue defendiendo que ellos fueron las víctimas del padre de Lamine Yamal.