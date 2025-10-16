  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

"Iban a matarlo": Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal

Testigos revelan que cuatro personas lo esperaban en el estacionamiento de un campo de fútbol en Rocafonda

  • 16 de octubre de 2025 a las 16:20
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
1 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
2 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
3 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
4 de 46

En el mes de agosto del 2024, Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, fue apuñalado en un aparcamiento en la localidad de Mataró.
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
5 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
6 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
7 de 46

Si bien su vida no llegó a correr peligro, su situación sí que fue grave. Unos hechos por los que fueron detenidas cuatro personas, por un delito de tentativa de homicidio.
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
8 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
9 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
10 de 46

Un año después de los hechos, Nasraoui ha declarado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró, pero no como víctima, sino como investigado, tras una petición de la defensa del presunto agresor.
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
11 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
12 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
13 de 46

El acusado, que sostiene haber actuado por error y en defensa propia, ha asegurado que se vio acorralado tras recibir un puñetazo que le fracturó el tabique nasal.
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
14 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
15 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
16 de 46

Nasraoui, por su parte, ha declarado que solo defendía ante una agresión múltiple: “Los únicos manotazos que di fueron para protegerme”, afirmó a preguntas de su abogado, Ramon Muns Tubau.
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
17 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
18 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
19 de 46

La defensa del agresor alega que actuó por “error”, tras quitarle el cuchillo a una de las personas que se encontraba junto al padre de la estrella del Barcelona, y después de recibir un puñetazo de Nasraoui que le fracturó el tabique nasal.
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
20 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
21 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
22 de 46

En su comparecencia, el padre de Lamine Yamal aseguró que los únicos golpes que dio aquella noche fuera para “defenderse”, después de verse acorralado.
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
23 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
24 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
25 de 46

Durante las diligencias, se tomó declaración a cuatro testigos del incidente que tuvo lugar aquella noche. Y los cuatro coincidieron en el relato de los hechos
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
26 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
27 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
28 de 46

Horas antes, un suceso previo fue la mecha de lo que ocurriría posteriormente. El padre de Lamine iba caminando por la calle Franck Marshal cuando, desde un tercer piso, le lanzaron agua. El autor, según el sumario, fue un niño que jugaba con un barreño.
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
29 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
30 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
31 de 46

Varios familiares del joven bajaron a la calle, la tensión con Nasraoui fue en aumento y éste acabó con un arañazo en el cuello. Acto seguido, la Policía Municipal se personó en el lugar y retiró al padre de Lamine, en una escena que fue grabada por algunos vecinos
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
32 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
33 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
34 de 46

“Que esto no puede ser hombre. Yo estaba paseando tranquilamente y me tiran cosas. O lo arregla un buen abogado o lo arreglamos luego”, le dijo el padre de Yamal a las autoridades en el primer percance.
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
35 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
36 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
37 de 46

Seis horas después del primer altercado, Nasraoui regresó al barrio acompañado por dos amigos. Según la investigación de los Mossos d’Esquadra de Mataró, cuatro personas -dos hermanos, su padre y un amigo- lo esperaban en el estacionamiento del campo de fútbol de Rocafonda.
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
38 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
39 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
40 de 46

El testigo clave del caso, un hombre sin relación con las partes y que vive en un coche en la zona, relató: “Mounir corrió, y el del cuchillo fue detrás de él y le pinchó dos o tres veces en el pecho y el costado.”
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
41 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
42 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
43 de 46

Los demás testigos confirmaron la misma versión. Uno de ellos declaró: “Le querían matar. Empezó a dar como si fuera un animal. Iba a matarlo.” Otro añadió que vio cómo uno de los hermanos, identificado como Adrián, salió corriendo con el cuchillo y apuñaló directamente a Nasraoui.
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
44 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
45 de 46
Iban a matarlo: Impactantes detalles sobre intento de asesinato al padre de Lamine Yamal
46 de 46

Tras ser condenado el pasado mes de diciembre, el hombre quedó en libertad con cargos y sigue defendiendo que ellos fueron las víctimas del padre de Lamine Yamal.
Cargar más fotos