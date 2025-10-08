  1. Inicio
Honduras vs Costa Rica: así sería el 11 inicial con los jugadores más caros

Conozca cómo sería el 11 titular si se juntan los jugadores más caros de la selección de Honduras y Costa Rica, de acuerdo a datos de Transfermakt

  • 08 de octubre de 2025 a las 17:52
Faltan pocas horas para que Honduras y Costa Rica se enfrenten por las eliminatorias de Concacaf rumbo a United 2026. Conozca cómo sería un 11 titular con los jugadores más caros de cada selección en una alineación 4-4-2.

 Foto: El Heraldo|EFE
En la portería estaría el veterano arquero Keylor Navas, quien a sus 38 años sigue jugando para los Pumas de la UNAM en México. Su valor es de un millón de euros.

 Foto: EFE
En la defensa central estaría el costarricense Jeyland Mitchell, quien juega para el Sturm Graz de Austria. Su valor en el mercado de fichajes es de 2 millones de euros.

 Foto: Cortesía
Acompañando a Mitchell estaría otro zaguero tico. Julio Cascante, defensa del Austin FC de la MLS y cuyo precio es de 1.5 millones de euros.

 Foto: Cortesía
La banda izquierda estaría ocupada por el catracho Joseph Rosales, quien juega para el Minnesota United y tiene un valor de 2.5 millones de euros en el mercado de transferencias.

 Foto: El Heraldo
La banda derecha estaría ocupada por un hondureño experimentado: Andy Nájar, del Nashville SC de la MLS. Su precio es de 400,000 euros.

 Foto: OPSA
En el mediocampo estaría colocado alguien con cualidades defensivas. Esta posición sería ocupada por Kervin Arriaga, con un precio de 1.5 millones de euros y quien juega en el Levante de LaLiga de España.

 Foto: OPSA
Un jugador costarricense que acompañaría a Arriaga en el centro del campo sería Allan Cruz, del Herediano del fútbol tico. Su precio es de 500,000 euros.

 Foto: Cortesía
Como extremo izquierdo para generar ataque sería colocado Josimar Alcócer, quien juega para el VC Westerlo de Bélgica y su valor es de 3.5 millones de euros.

 Foto: Cortesía
Como extremo derecho al tener experiencia por esta banda estaría el atacante hondureño Luis Palma. Juega para el Lech Poznań de Polonia y su valor es de 3 millones de euros.

 Foto: El Heraldo
Como parte los delanteros centrales con los que contaría el equipo estaría Manfred Ugalde, atacante del Spartak de Moscú en la Premier League de Rusia y cuyo valor es de 15 millones de euros.

 Foto: Cortesía
Ugalde jugaría con un compatriota suyo en busca de marcar goles. Su compañero en el ataque sería Alonso Martínez, con un precio de 6 millones de euros y quien milita en el New York City FC de la MLS.

 Foto: Cortesía
