Honduras vs Costa Rica: así sería el 11 inicial con los jugadores más caros

Faltan pocas horas para que Honduras y Costa Rica se enfrenten por las eliminatorias de Concacaf rumbo a United 2026. Conozca cómo sería un 11 titular con los jugadores más caros de cada selección en una alineación 4-4-2.
En la portería estaría el veterano arquero Keylor Navas, quien a sus 38 años sigue jugando para los Pumas de la UNAM en México. Su valor es de un millón de euros.
En la defensa central estaría el costarricense Jeyland Mitchell, quien juega para el Sturm Graz de Austria. Su valor en el mercado de fichajes es de 2 millones de euros.
Acompañando a Mitchell estaría otro zaguero tico. Julio Cascante, defensa del Austin FC de la MLS y cuyo precio es de 1.5 millones de euros.
La banda izquierda estaría ocupada por el catracho Joseph Rosales, quien juega para el Minnesota United y tiene un valor de 2.5 millones de euros en el mercado de transferencias.
La banda derecha estaría ocupada por un hondureño experimentado: Andy Nájar, del Nashville SC de la MLS. Su precio es de 400,000 euros.
En el mediocampo estaría colocado alguien con cualidades defensivas. Esta posición sería ocupada por Kervin Arriaga, con un precio de 1.5 millones de euros y quien juega en el Levante de LaLiga de España.
Un jugador costarricense que acompañaría a Arriaga en el centro del campo sería Allan Cruz, del Herediano del fútbol tico. Su precio es de 500,000 euros.
Como extremo izquierdo para generar ataque sería colocado Josimar Alcócer, quien juega para el VC Westerlo de Bélgica y su valor es de 3.5 millones de euros.
Como extremo derecho al tener experiencia por esta banda estaría el atacante hondureño Luis Palma. Juega para el Lech Poznań de Polonia y su valor es de 3 millones de euros.
Como parte los delanteros centrales con los que contaría el equipo estaría Manfred Ugalde, atacante del Spartak de Moscú en la Premier League de Rusia y cuyo valor es de 15 millones de euros.
Ugalde jugaría con un compatriota suyo en busca de marcar goles. Su compañero en el ataque sería Alonso Martínez, con un precio de 6 millones de euros y quien milita en el New York City FC de la MLS.