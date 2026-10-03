  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Honduras regresa de Martinica: tristeza catracha y lo que pasó con Jamaica en Palmerola

El lente de EL HERALDO captó lo sucedido en el regreso de la Selección de Honduras tras perder ante Martinica

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 14:11
Honduras regresa de Martinica: tristeza catracha y lo que pasó con Jamaica en Palmerola
1 de 12

La Selección de Honduras regresó de Martinica tras su penosa derrota en la Liga de Naciones. Así fue captado el plantel de la Bicolor y esto fue lo que sucedió con la Selección de Jamaica en su llegada al aeropuerto Palmerola.

Fotos: Marvin Salgado - El Heraldo
Honduras regresa de Martinica: tristeza catracha y lo que pasó con Jamaica en Palmerola
2 de 12

La Bicolor perdió 2-1 en Martinica y regresó al país luego del mediodía, sin brindar declaraciones a los medios de comunicación.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
Honduras regresa de Martinica: tristeza catracha y lo que pasó con Jamaica en Palmerola
3 de 12

Todos los jugadores estaban con los rostros cabizbajos y muy serios a su llegada, algunos mostraron cierta incomodidad con diversos medios por las críticas.

 Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
Honduras regresa de Martinica: tristeza catracha y lo que pasó con Jamaica en Palmerola
4 de 12

Algo que llamó la atención es que la Selección de Jamaica llegó unos minutos antes que Honduras, casi se cruzan ambas delegaciones en el aeropuerto Palmerola.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
Honduras regresa de Martinica: tristeza catracha y lo que pasó con Jamaica en Palmerola
5 de 12

Contrario a Honduras, los jugadores de Jamaica arribaron con sonrisas y buen ambiente tras haber vencido a El Salvador en San Salvador.

 Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
Honduras regresa de Martinica: tristeza catracha y lo que pasó con Jamaica en Palmerola
6 de 12

La Federación de Honduras informó que no habría declaraciones en Palmerola porque el grupo entrenaría más tarde en el Estadio Nacional y ahí sí hablarían.

 Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
Honduras regresa de Martinica: tristeza catracha y lo que pasó con Jamaica en Palmerola
7 de 12

Pese a la tristeza, algunos aficionados le pidieron fotos a jugadores de la Selección como Luis Palma y Kervin Arriaga.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
Honduras regresa de Martinica: tristeza catracha y lo que pasó con Jamaica en Palmerola
8 de 12

Cristopher Meléndez mostró la tristeza que acompaña a todo el grupo de seleccionados tras la derrota de Honduras que complica sus aspiraciones.

 Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
Honduras regresa de Martinica: tristeza catracha y lo que pasó con Jamaica en Palmerola
9 de 12

Honduras está obligado a ganarle a Jamaica por diferencia de dos goles y que Surinam le gane o empate ante Guatemala; así avanzaría Honduras.

 Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
Honduras regresa de Martinica: tristeza catracha y lo que pasó con Jamaica en Palmerola
10 de 12

Bryan Róchez fue otro de los seleccionados con semblante triste luego del arribo de la Bicolor a Comayagua. El partido ante Jamaica es este lunes en la noche.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
Honduras regresa de Martinica: tristeza catracha y lo que pasó con Jamaica en Palmerola
11 de 12

Luis Palma fue de los pocos que mostró un semblante de alegría y tranquilidad. El 10 de la Bicolor ha sido de los más criticados.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
Honduras regresa de Martinica: tristeza catracha y lo que pasó con Jamaica en Palmerola
12 de 12

Denil Maldonado volvería al 11 inicial este lunes por la noche tras una pequeña molestia que lo sacó del juego ante Martinica.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
Cargar más fotos