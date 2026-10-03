Honduras regresa de Martinica: tristeza catracha y lo que pasó con Jamaica en Palmerola

La Selección de Honduras regresó de Martinica tras su penosa derrota en la Liga de Naciones. Así fue captado el plantel de la Bicolor y esto fue lo que sucedió con la Selección de Jamaica en su llegada al aeropuerto Palmerola.
La Bicolor perdió 2-1 en Martinica y regresó al país luego del mediodía, sin brindar declaraciones a los medios de comunicación.
Todos los jugadores estaban con los rostros cabizbajos y muy serios a su llegada, algunos mostraron cierta incomodidad con diversos medios por las críticas.
Algo que llamó la atención es que la Selección de Jamaica llegó unos minutos antes que Honduras, casi se cruzan ambas delegaciones en el aeropuerto Palmerola.
Contrario a Honduras, los jugadores de Jamaica arribaron con sonrisas y buen ambiente tras haber vencido a El Salvador en San Salvador.
La Federación de Honduras informó que no habría declaraciones en Palmerola porque el grupo entrenaría más tarde en el Estadio Nacional y ahí sí hablarían.
Pese a la tristeza, algunos aficionados le pidieron fotos a jugadores de la Selección como Luis Palma y Kervin Arriaga.
Cristopher Meléndez mostró la tristeza que acompaña a todo el grupo de seleccionados tras la derrota de Honduras que complica sus aspiraciones.
Honduras está obligado a ganarle a Jamaica por diferencia de dos goles y que Surinam le gane o empate ante Guatemala; así avanzaría Honduras.
Bryan Róchez fue otro de los seleccionados con semblante triste luego del arribo de la Bicolor a Comayagua. El partido ante Jamaica es este lunes en la noche.
Luis Palma fue de los pocos que mostró un semblante de alegría y tranquilidad. El 10 de la Bicolor ha sido de los más criticados.
Denil Maldonado volvería al 11 inicial este lunes por la noche tras una pequeña molestia que lo sacó del juego ante Martinica.