Honduras, Italia y otras selecciones con más de una década sin clasificar a un Mundial

Italia es la segunda selección más grande de la historia, con cuatro copas mundiales y al tener entre sus filas a leyendas. Desde que ganó en su última copa en Alemania 2006 la "Azurra" ha tenido una pésima campaña. En Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 quedaron eliminados en fase de grupos, cumpliendo ya 11 años sin volver al torneo.