Honduras, Italia y otras selecciones con más de una década sin clasificar a un Mundial

Clasificar a una Copa Mundial de la FIFA es el sueño de cada selección, sin embargo, icónicas han tenido una muy mala racha, sin poder regresar al torneo en más de una década. Conózcalas a continuación.
Aunque muchos quizás no lo sepan, la selección de Bolivia si clasificó a un Mundial, al de Estados Unidos 1994. Desde entonces, tiene 32 años sin volver al torneo.
La selección de Bosnia y Herzegovina surgió en 1992 tras la caída de la Unión Soviética y la creación de nuevos países. Clasificaron por primera vez a una Copa Mundial en Brasil 2014, cumpliendo ya 12 años sin regresar.
Bulgaria en el siglo XX fue la cuna del histórico Hristov Stoichkov, ganador del Balón de Oro de 1994 con el Barcelona. La última vez que los búlgaros clasificaron a un Mundial fue en 1998, cumpliendo así 27 años sin participar.
La selección de Chile es otra de las más simbólicas de Sudámerica, pero desde Brasil 2014 no han vuelto a clasificar. Su mejor papel fue en el Mundial de 1962 como anfitriones, quedando en tercer lugar.
La selección de China es una de esas selecciones de la cual muchos recuerdan por su efímera participación en el Mundial de Corea-Japón de 2002. En ese sentido, ya tienen 22 años sin volver a estar en un Mundial.
El caso de Corea del Norte es todavía más peculiar, pues aunque fueron eliminados con facilidad en fase de grupos en Sudáfrica 2010, el gobierno de Kim Jong Un les hizo creer a sus ciudadanos que la selección ganó la Copa del Mundo de ese año.
El Salvador ha clasificado únicamente en dos ocasiones a una Copa Mundial: México 1970 y España 1982. En ese sentido, ya lleva 43 años sin aparecer en la competición más prestigiosa de fútbol internacional.
La selección de Escocia es una de las más antiguas del mundo, al ser fundada en 1872. Ha clasificado en ocho ocasiones a un Mundial, siendo la última vez en Francia 1998, cumpliendo ya 27 años desde esa última vez.
Eslovaquia, aunque no ha destacado precisamente por ser una selección futbolera, logró clasificar por primera vez a una Copa Mundial en Sudáfrica 2010. Ya tiene 15 años sin volver.
Eslovenia supera a Eslovaquia en el sentido de que clasificaron a la Copa del Mundo en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. También lleva 15 años sin volver al torneo.
La selección de Grecia ha participado en tres mundiales: Estados Unidos 1994, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, siendo en este último en el que llegó hasta octavos de final. En ese sentido, han pasado 11 años sin estar presente en el torneo internacional.
Las selecciones caribeñas no suelen clasificar con frecuencia a una Copa Mundial, pero Haití lo consiguió en Alemania 1974, siendo esa la última vez. Han transcurrido 51 años desde entonces.
La selección de Honduras ha estado presente en tres Copas Mundiales: España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Para Rusia 2018 y Qatar 2022 quedó eliminada, cumpliendo así 11 años sin volver al torneo.
La selección de Hungría en el siglo XX fue un gigante, pues fue subcampeón en Francia 1938 y Suiza 1954 cayendo ante Alemania. Además, aquí nació el mítico Ferenc Puskás del Real Madrid. Hungría no ha vuelto a estar en un mundial desde México 1986, cumpliendo así 39 años.
Irak tampoco es una selección que uno creería que ha estado en una Copa del Mundo, pero logró clasificarse en México 1986, siendo esa su primera y última vez, transcurriendo 39 años.
Italia es la segunda selección más grande de la historia, con cuatro copas mundiales y al tener entre sus filas a leyendas. Desde que ganó en su última copa en Alemania 2006 la "Azurra" ha tenido una pésima campaña. En Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 quedaron eliminados en fase de grupos, cumpliendo ya 11 años sin volver al torneo.
Jamaica también forma parte de esas selecciones caribeñas que lograron el hito de clasificar a una Copa del Mundo, lográndolo en Francia 1998. Ya llevan 27 años sin participar.
Kuwait es otra selección asiática que por lo menos puede presumir de haber clasificado una vez a una Copa del Mundo, lográndolo en España 1982. Desde entonces, en 43 años no ha vuelto a clasificar.
Noruega se perfila a volver a estar en una Copa del Mundo en United 2026 teniendo en su equipo a referentes como Erling Haaland y Martin Ødegaard. No ha vuelto a estar en el torneo desde Francia 1998, cumpliendo ya 27 años.
Nueva Zelanda esa de las pocas selecciones del continente de Oceanía con participaciones en la Copa Mundial de la FIFA, consiguiéndolo en España 1982, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Ya tiene 15 años sin estar en la competición más prestigiosa.
La selección de Paraguay ha participado en ocho Copas del Mundo, siendo la última ocasión en Sudáfrica 2010, donde llegó hasta cuartos de final. Después de ello, han transcurrido 15 años de declive.
La República Democrática del Congo llegó a una Copa del Mundo en Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire. En esta edición se llevó la goleada de 9-0 ante la extinta Yugoslavia. Tiene 51 años sin volver a un mundial.
De República Checa han salido destacados jugadores como el arquero Petr Čech y el mediocampista Pavel Nedved, ganador de un Balón de Oro. Desde Alemania 2006 no vuelve a un mundial, pasando ya 19 años.
La única vez que Sudáfrica compitió en una Copa del Mundo fue en 2010 como anfitrión, por lo que no tuvo que luchar con las otras selecciones del continente para clasificar. Es así como tiene 15 años sin volver a un mundial.
La selección de Trinidad y Tobago clasificó a la Copa del Mundo de Alemania 2006, pasando 19 años de sequía.
La selección de Turquía ha quedado fuera de un mundial desde hace cinco ediciones, siendo su última vez presente en Corea-Japón 2002.
La selección de Ucrania tiene 19 años sin volver a una Copa del Mundo, siendo la última vez en Alemania 2006 cuando en ese entonces tenían a su goleador Andriy Shevchenko.