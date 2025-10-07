  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Honduras incluida? Las selecciones que pueden clasificar al Mundial en octubre

Esto es lo que tendría que suceder para que Honduras selle su boleto el 13 de octubre

  • 07 de octubre de 2025 a las 15:41
¿Honduras incluida? Las selecciones que pueden clasificar al Mundial en octubre
1 de 11

Al menos 10 selecciones pueden clasificarse al Mundial 2026 en el presente mes de octubre, entre ellas Honduras. Estos son los resultados que deben darse para que el listado de clasificados aumente en la presente fecha FIFA.

Foto: El Heraldo
¿Honduras incluida? Las selecciones que pueden clasificar al Mundial en octubre
2 de 11

Francia: Necesita victorias ante Azerbaiyán e Islandia, y una combinación favorable de resultados de Islandia y Ucrania.

 Foto: Cortesía redes
¿Honduras incluida? Las selecciones que pueden clasificar al Mundial en octubre
3 de 11

España: La Roja asegurará su presencia si vence a Georgia y Bulgaria, y Turquía no logra ganar ante Bulgaria y empata frente a Georgia.

 Foto: Cortesía redes
¿Honduras incluida? Las selecciones que pueden clasificar al Mundial en octubre
4 de 11

Croacia: Podría clasificar si gana a la República Checa y Gibraltar, y la República Checa no logra vencer a Islas Feroe.

 Foto: Cortesía redes
¿Honduras incluida? Las selecciones que pueden clasificar al Mundial en octubre
5 de 11

Portugal: Depende de ganar a la República de Irlanda y Hungría, mientras que Armenia no debe ganar sus duelos ante Hungría y República de Irlanda.

 Foto: Cortesía redes
¿Honduras incluida? Las selecciones que pueden clasificar al Mundial en octubre
6 de 11

Inglaterra: Clasificará si vence a Letonia y Serbia no logra victorias en sus dos partidos de la presente fecha FIFA.

 Foto: Cortesía redes
¿Honduras incluida? Las selecciones que pueden clasificar al Mundial en octubre
7 de 11

Egipto: Clasificará si gana en Yibuti y Burkina Faso no logra vencer en Sierra Leona.

 Foto: Cortesía redes
¿Honduras incluida? Las selecciones que pueden clasificar al Mundial en octubre
8 de 11

Cabo Verde: Una victoria en Libia, combinada con una perdida de Camerún, podría darle un pase histórico.

 Foto: Cortesía redes
¿Honduras incluida? Las selecciones que pueden clasificar al Mundial en octubre
9 de 11

Necesita ganar contra Seychelles y que Gabón pierda contra Gambia. Otras selecciones que se podrían sumar en África son Ghana.

Foto: Cortesía redes
¿Honduras incluida? Las selecciones que pueden clasificar al Mundial en octubre
10 de 11

Honduras: Tiene posibilidades de clasificar si logra dos victorias consecutivas ante Costa Rica y Haití, y el resto de los resultados se dan en empates. El 13 de octubre se podría sellar el boleto a la Copa del Mundo por cuarta vez en su historia.

Foto: Archivo El Heraldo
¿Honduras incluida? Las selecciones que pueden clasificar al Mundial en octubre
11 de 11

Jamaica: Necesita dos triunfos contra Curazao y Bermudas, y que Trinidad y Tobago no sume tres puntos en sus enfrentamientos contra esos mismos rivales.

 Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos