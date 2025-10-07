¿Honduras incluida? Las selecciones que pueden clasificar al Mundial en octubre

Al menos 10 selecciones pueden clasificarse al Mundial 2026 en el presente mes de octubre, entre ellas Honduras. Estos son los resultados que deben darse para que el listado de clasificados aumente en la presente fecha FIFA.
Francia: Necesita victorias ante Azerbaiyán e Islandia, y una combinación favorable de resultados de Islandia y Ucrania.
España: La Roja asegurará su presencia si vence a Georgia y Bulgaria, y Turquía no logra ganar ante Bulgaria y empata frente a Georgia.
Croacia: Podría clasificar si gana a la República Checa y Gibraltar, y la República Checa no logra vencer a Islas Feroe.
Portugal: Depende de ganar a la República de Irlanda y Hungría, mientras que Armenia no debe ganar sus duelos ante Hungría y República de Irlanda.
Inglaterra: Clasificará si vence a Letonia y Serbia no logra victorias en sus dos partidos de la presente fecha FIFA.
Egipto: Clasificará si gana en Yibuti y Burkina Faso no logra vencer en Sierra Leona.
Cabo Verde: Una victoria en Libia, combinada con una perdida de Camerún, podría darle un pase histórico.
Necesita ganar contra Seychelles y que Gabón pierda contra Gambia. Otras selecciones que se podrían sumar en África son Ghana.
Honduras: Tiene posibilidades de clasificar si logra dos victorias consecutivas ante Costa Rica y Haití, y el resto de los resultados se dan en empates. El 13 de octubre se podría sellar el boleto a la Copa del Mundo por cuarta vez en su historia.
Jamaica: Necesita dos triunfos contra Curazao y Bermudas, y que Trinidad y Tobago no sume tres puntos en sus enfrentamientos contra esos mismos rivales.