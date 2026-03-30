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Honduras deja sede del Atlético de Madrid y se ubica en casa del Leganés previo a juego ante Perú

La selección de Honduras dejó Segovia, lugar donde el Atlético de Madrid tiene una sede, ahora los de José Molina se trasladaron viajaron a Leganés

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 09:56
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La selección de Honduras dejó Segovia, lugar donde el Atlético de Madrid tiene una sede, ahora los de José Molina se trasladaron viajaron a Leganés

 Fotos: Mario Figueroa
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La Selección Nacional de Honduras entrenó este lunes en Segovia, última práctica para los de José Francisco Molina previo al choque ante Perú
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La Bicolor hondureña estuvo ubicada en dicho sitio desde el pasado martes y ahora se mudaron a Leganés
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José Francisco Molina debuta este martes al frente de la selección de Honduras ante el rival sudamericano
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Los porteros de la selección hondureña tuvieron trabajos muy intensos previo a este encuentro amistoso en Leganés, Madrid.
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El entreno estuvo muy frío, ya que la temperatura bajó a tres grados, por eso varios jugadores salieron bien abrigados.
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Molina estuvo entrenando a los de Honduras lejos de la gran ciudad de Madrid, en un pueblo llamado Segovia, donde pese al frío, trabajaron con normalidad.
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Honduras juega este martes contra Perú, selección que llega de caer ante Senegal
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Los entrenamientos de la selección hondureña son grabados, tienen un encargado de filmar todos los detalles para sacar provecho de lo que deben mejorar.
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Honduras presenta dos bajas para este amistoso, primero Denil Maldonado que pidió abandonar la concentración por el nacimiento de su hijo y Jorge Álvares por problemas familiares.
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Luis Palma lució nuevo look para este último entreno de cara al amistoso ante Perú en el estadio Municipal de Butarque
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A las 12:00 de medio día de Honduras es el partido de la H ante su similar de Perú en suelo español.
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