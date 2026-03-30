Honduras deja sede del Atlético de Madrid y se ubica en casa del Leganés previo a juego ante Perú

La selección de Honduras dejó Segovia, lugar donde el Atlético de Madrid tiene una sede, ahora los de José Molina se trasladaron viajaron a Leganés
La Selección Nacional de Honduras entrenó este lunes en Segovia, última práctica para los de José Francisco Molina previo al choque ante Perú
La Bicolor hondureña estuvo ubicada en dicho sitio desde el pasado martes y ahora se mudaron a Leganés
José Francisco Molina debuta este martes al frente de la selección de Honduras ante el rival sudamericano
Los porteros de la selección hondureña tuvieron trabajos muy intensos previo a este encuentro amistoso en Leganés, Madrid.
El entreno estuvo muy frío, ya que la temperatura bajó a tres grados, por eso varios jugadores salieron bien abrigados.
Molina estuvo entrenando a los de Honduras lejos de la gran ciudad de Madrid, en un pueblo llamado Segovia, donde pese al frío, trabajaron con normalidad.
Honduras juega este martes contra Perú, selección que llega de caer ante Senegal
Los entrenamientos de la selección hondureña son grabados, tienen un encargado de filmar todos los detalles para sacar provecho de lo que deben mejorar.
Honduras presenta dos bajas para este amistoso, primero Denil Maldonado que pidió abandonar la concentración por el nacimiento de su hijo y Jorge Álvares por problemas familiares.
Luis Palma lució nuevo look para este último entreno de cara al amistoso ante Perú en el estadio Municipal de Butarque
A las 12:00 de medio día de Honduras es el partido de la H ante su similar de Perú en suelo español.