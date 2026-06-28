Jugador que disputa el Mundial 2026 tendría noviazgo con la estadounidense Sabrina Carpenter

La cantante y compositora estadounidense, Sabrina Carpenter, habría comenzado una relación con futbolista que está en plena disputa en el Mundial United 2026
El portal estadounidense TMZ sacudió el mundo del espectáculo y el deporte al revelar un presunto romance entre Sabrina Carpenter y uno de los participantes del Mundial 2026.
La cantante estadounidense de 27 años fue vista disfrutando del Mundial 2026 y apoyando a Ecuador.
El futbolista ecuatoriano Piero Hincapié es el señalado de robarle el corazón a Sabrina Carpenter.
El rumor estalló en las plataformas digitales durante las últimas horas, acaparando de inmediato la atención de los medios internacionales.
El reporte del famoso sitio de noticias desglosó las supuestas interacciones entre las dos jóvenes celebridades.
Diferentes fuentes anónimas indicaron que el contacto inició semanas atrás mediante mensajes directos, perfilando así el nacimiento de una relación sumamente mediática.
La famosa cantante norteamericana alimentó las sospechas tras asistir al Mundial 2026 para apoyar incondicionalmente a la selección sudamericana.
Las cámaras de televisión captaron a la estrella del pop en las tribunas del MetLife Stadium durante el dramático partido entre Ecuador y Alemania.
Las imágenes fotográficas muestran a la intérprete luciendo orgullosamente la camiseta oficial de la Tricolor.
La artista siguió cada jugada del encuentro con unos binoculares, demostrando un nivel de fanatismo genuino por el desempeño del cuadro sudamericano.
La vocalista festejó efusivamente las anotaciones de los jugadores Nilson Angulo y Gonzalo Plata desde su palco VIP.
Los gritos y saltos de la celebridad quedaron registrados en múltiples videos que los propios asistentes publicaron en diversas redes sociales.
La sola presencia de la artista desató un alud de especulaciones sobre su vínculo sentimental con el defensor central de la escuadra ecuatoriana.
Las versiones sobre el noviazgo crecieron de forma exponencial cuando surgieron nuevas fotografías de la cantante en las inmediaciones del estadio.
Piero Hincapié y Ecuador están concentrados preparando el juego ante México de este martes 30 de junio en el estadio Azteca por la segunda ronda del Mundial 2026.