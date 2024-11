Grandes jugadores que quedaron en bancarrota tras retirarse del fútbol

Cicinho - ‘’En el Madrid se me fue de las manos, bebía hasta caerme al suelo. Bebía mucho, pero no sólo por la noche. Algún periodista me veía bebiendo, pero la buena racha que vivía el equipo maquillaba la situación. Me arrepiento de todo’’, confesó entre lágrimas. El brasileño también ha perdido toda su fortuna.