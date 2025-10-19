Campeones de la Vuelta Infantil 2025 expresan emoción, tras haber ganado: "Fue muy cool"

La emoción se apoderó del estacionamiento del Mall Multiplaza, tras la conclusión de la Vuelta Infantil 2025, ya que los pequeños concursantes que ganaron en sus respectivas categorías, no dudaron en expresar su alegría. A continuación sus reacciones.
María Victoria González, ganó la categoría de niñas de 2-4 años, y entre sonrisas solamente pudo expresar que se siente bien tras haber ganado.
Alejandro Lagos, ganador de la categoría de 2-4 años, en sus escuetas palabras y con ayuda de su padre también expresó que se siente feliz de haber ganado.
Sofía Valentina Amador fue la ganadora de la categoría de 5-6 añitos, por lo que alzó su trofeo felizmente.
Samuel Cruz también expresó satisfacción al haber ganado en la categoría de niños de 5-6 años. “Me siento muy bien, se lo recomiendo a los niños, y volveré a competir”, afirmó Cruz, quien mostró entusiasmo por futuras ediciones.
McKenzie Rodas, en la categoría de 7-8 años, aseguró que volverá a participar: “Me encanta estar acá, demostrar lo mejor de mí”.
Por su parte, Dominick Brooks, también de la categoría de 7-8 años, simplemente comentó: “Estoy feliz”, reflejando la alegría de todos los pequeños que participaron.
Daniela Mendoza, en la categoría de 9-10 años, celebró su cumpleaños participando en la carrera, describiéndola como “muy cool y maciza”. Al mismo tiempo, compartió que era su última participación en la Vuelta Infantil, ya que planea incursionar en la de mayores el próximo año.
El más emocionado de todos los competidores fue Luis Solís, campeón en la categoría de 9-10 años, quien al llegar a la meta se lanzó a los brazos de su padre, llorando de la emoción de haber ganado.
“Para ganar te suele doler, fue muy duro, pensé que no podía, pero salí adelante”, manifestó ante las cámaras de EL HERALDO, tras su victoria. Solís dedicó su triunfo a su hermana por su cumpleaños y agradeció la oportunidad de competir. “Estoy muy feliz por mí y mi familia, y no sé qué pasará en el futuro, pero siempre con fe”, agregó.
Desde las 7 de la mañana, el estacionamiento del Mall Multiplaza se convirtió en un escenario de alegría, esfuerzo y solidaridad, consolidando a la Vuelta Infantil como uno de los eventos más esperados del año.
Este evento, organizado por El Heraldo, continúa promoviendo la actividad física y el apoyo social en las nuevas generaciones, dejando huella en niños y familias por igual.