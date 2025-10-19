Campeones de la Vuelta Infantil 2025 expresan emoción, tras haber ganado: "Fue muy cool"

“Para ganar te suele doler, fue muy duro, pensé que no podía, pero salí adelante”, manifestó ante las cámaras de EL HERALDO, tras su victoria. Solís dedicó su triunfo a su hermana por su cumpleaños y agradeció la oportunidad de competir. “Estoy muy feliz por mí y mi familia, y no sé qué pasará en el futuro, pero siempre con fe”, agregó.