Futbolistas hondureños que han sido víctimas del racismo

Eduardo el Balín Bennett vivió racismo en Argentina, pero consideró que nunca le dio importancia y al final lo tomó como motivación: “nunca le di importancia a eso. He andado en varios países y no le di prioridad a eso porque sabía de la multifacética vida que me tocaba vivir. Entonces tenía que bancarme o saber adaptarme a la situación. No me compliqué por ellos, no tuve problemas en ningún lado por eso y he tenido la harta sabiduría de no complicarme en ninguna de esas situaciones”.