Futbolista pasó de jugar con Irlanda a Cabo Verde gracias a LinkedIn

Aunque parezca sacado de un cuento, un futbolista pasó de jugar con Irlanda a hacerlo con Cabo Verde gracias a la red sociales LinkedIn. Esta es la curiosa historia.
Se trata de Roberto “Pico” Lopes, un defensor central nacido en Dublín que está a un paso de llevar a Cabo Verde a su primer Mundial.
La red social profesional LinkedIn fue el canal por el cual Lopes, de madre irlandesa y padre caboverdiano, fue contactado por el entonces seleccionador Rui Águas hace seis años.
Según cuentan varios portales, en aquel momento, Pico tenía una carrera modesta en la Liga de Irlanda, defendiendo los colores del Shamrock Rovers, y apenas un recuerdo lejano de haber vestido la camiseta sub-19 de Irlanda en 2011.
“Creé el perfil en LinkedIn cuando estaba en la universidad, pero nunca lo usé. Un día me llegó un mensaje en portugués. Pensé que era spam”, dijo.
Lo ignoró por nueve meses, hasta que el entrenador insistió. Finalmente, con la ayuda de Google Translate, entendió que se trataba de una invitación real: “Decía algo como ‘Estamos buscando jugadores con raíces caboverdianas. ¿Te interesaría jugar con la selección?’ ¡No lo podía creer!”
Actualmente, tiene 38 partidos internacionales y seis años como pieza clave de los ‘tiburones azules', está a una sola victoria de lograr lo impensado, clasificar a Cabo Verde al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Este día, 8 de octubre, empataron de visita ante Libya y tendrán que definir en la última jornada su boleto al Mundial por delante de la potencia Camerún.
De lograrlo, Cabo Verde se convertiría en la segunda nación más pequeña en clasificarse a una Copa del Mundo, solo por detrás de Islandia en 2018.
Cabo Verde cuenta con jugadores nacidos o criados en Países Bajos, Portugal, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Incluso futbolistas como Ricardo Santos (Swansea) y Sidnei Tavares (Blackburn) están a la espera de ser llamados.