Futbolista pasó de jugar con Irlanda a Cabo Verde gracias a LinkedIn

El jugador está a punto de clasificar por primera vez al Mundial con Cabo Verde, selección africana

  • 08 de octubre de 2025 a las 16:19
Futbolista pasó de jugar con Irlanda a Cabo Verde gracias a LinkedIn
1 de 10

Aunque parezca sacado de un cuento, un futbolista pasó de jugar con Irlanda a hacerlo con Cabo Verde gracias a la red sociales LinkedIn. Esta es la curiosa historia.

 Foto: Cortesía redes
Futbolista pasó de jugar con Irlanda a Cabo Verde gracias a LinkedIn
2 de 10

Se trata de Roberto “Pico” Lopes, un defensor central nacido en Dublín que está a un paso de llevar a Cabo Verde a su primer Mundial.

 Foto: Cortesía redes
Futbolista pasó de jugar con Irlanda a Cabo Verde gracias a LinkedIn
3 de 10

La red social profesional LinkedIn fue el canal por el cual Lopes, de madre irlandesa y padre caboverdiano, fue contactado por el entonces seleccionador Rui Águas hace seis años.

Foto: Cortesía redes
Futbolista pasó de jugar con Irlanda a Cabo Verde gracias a LinkedIn
4 de 10

Según cuentan varios portales, en aquel momento, Pico tenía una carrera modesta en la Liga de Irlanda, defendiendo los colores del Shamrock Rovers, y apenas un recuerdo lejano de haber vestido la camiseta sub-19 de Irlanda en 2011.

Foto: Cortesía redes
Futbolista pasó de jugar con Irlanda a Cabo Verde gracias a LinkedIn
5 de 10

“Creé el perfil en LinkedIn cuando estaba en la universidad, pero nunca lo usé. Un día me llegó un mensaje en portugués. Pensé que era spam”, dijo.

Foto: Cortesía redes
Futbolista pasó de jugar con Irlanda a Cabo Verde gracias a LinkedIn
6 de 10

Lo ignoró por nueve meses, hasta que el entrenador insistió. Finalmente, con la ayuda de Google Translate, entendió que se trataba de una invitación real: “Decía algo como ‘Estamos buscando jugadores con raíces caboverdianas. ¿Te interesaría jugar con la selección?’ ¡No lo podía creer!”

 Foto: Cortesía redes
Futbolista pasó de jugar con Irlanda a Cabo Verde gracias a LinkedIn
7 de 10

Actualmente, tiene 38 partidos internacionales y seis años como pieza clave de los ‘tiburones azules', está a una sola victoria de lograr lo impensado, clasificar a Cabo Verde al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

 Foto: Cortesía redes
Futbolista pasó de jugar con Irlanda a Cabo Verde gracias a LinkedIn
8 de 10

Este día, 8 de octubre, empataron de visita ante Libya y tendrán que definir en la última jornada su boleto al Mundial por delante de la potencia Camerún.

Foto: Cortesía redes
Futbolista pasó de jugar con Irlanda a Cabo Verde gracias a LinkedIn
9 de 10

De lograrlo, Cabo Verde se convertiría en la segunda nación más pequeña en clasificarse a una Copa del Mundo, solo por detrás de Islandia en 2018.

 Foto: Cortesía redes
Futbolista pasó de jugar con Irlanda a Cabo Verde gracias a LinkedIn
10 de 10

Cabo Verde cuenta con jugadores nacidos o criados en Países Bajos, Portugal, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Incluso futbolistas como Ricardo Santos (Swansea) y Sidnei Tavares (Blackburn) están a la espera de ser llamados.

 Foto: Cortesía redes
