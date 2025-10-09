El fútbol argentino llora a Miguel Ángel Russo y le dan un sentido último adiós

Estudiantes de La Plata, club en el que Russo atravesó toda su carrera como jugador y primero al que dirigió en su etapa de entrenador, lo describió como un "hijo pródigo y gloria futbolística" de la institución. Otro de los clubes que dirigió fue Vélez Sarsfield, quien lo despidió como "un caballero, un señor con todas las letras", y recordó el título obtenido bajo su liderazgo en el torneo Clausura 2005.