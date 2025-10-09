El fútbol argentino llora a Miguel Ángel Russo y le dan un sentido último adiós

Clubes y jugadores del fútbol argentino lamentan el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, de 69 años, y quien en más de 30 años de trayectoria dirigió a nueve equipos del fútbol local. Así se desarrolla la despedida al icónico personaje argentino.
La muerte de 'Miguelo' sacudió este miércoles al fútbol argentino, donde desde hace años era considerado un referente y un ejemplo de compromiso y dedicación.
Al saludo de Boca Juniors se sumaron decenas de mensajes de jugadores, dirigentes e instituciones de todo el país y por supuesto de la afición.
"Un guerrero de la vida. Un guerrero de Central", escribió en X Rosario Central, club al que Russo dirigió en cinco ocasiones distintas y con el que fue campeón en 2023.
Estudiantes de La Plata, club en el que Russo atravesó toda su carrera como jugador y primero al que dirigió en su etapa de entrenador, lo describió como un "hijo pródigo y gloria futbolística" de la institución. Otro de los clubes que dirigió fue Vélez Sarsfield, quien lo despidió como "un caballero, un señor con todas las letras", y recordó el título obtenido bajo su liderazgo en el torneo Clausura 2005.
River Plate, máximo rival de Boca Juniors y club por el que Russo nunca pasó, lamentó profundamente su fallecimiento y resaltó su "destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT".A estos mensajes se sumaron un sinfín de clubes argentinos, incluyendo a Independiente, Platense, Barracas Central, Colón, Deportivo Riestra, Unión, Belgrano, Instituto, Lanús, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima, Talleres, Huracán y Aldosivi, entre otros.
Fotografía del 24 de junio de 2025 del entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, en el Mundial de Clubes en Nashville.
Entre los jugadores que se despidieron de Russo en las redes sociales destacaron varios referentes de Boca Juniors pero también de otros equipos, como Ángel di María, actual jugador de Rosario Central."Gracias por enseñarnos, gracias por tantas alegrías. Quedarás por siempre en nuestros corazones. DEscansa en paz Miguel querido", escribió el 'Fideo'.
El fallecido entrenador fue saludado también por la selección argentina, que expresó su "mayor respeto a su memoria" y transmitió su pesar a sus familiares, seres queridos y a sus compañeros en Boca Juniors.
El FC Barcelona y el Real Madrid han expresado sus condolencias por la muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Junior, a los 69 años.
En el último mes, había sido hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud, una de ellas producto de una infección urinaria.