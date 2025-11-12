  1. Inicio
Entreno de Honduras: Sorpresa en el 11 y exseleccionado nicaragüense visita a la "H"

Estas son las mejores imágenes del entreno y concentración de Honduras en Managua. Un jugador finalmente es baja por lesión y enciende las alarmas

  • 12 de noviembre de 2025 a las 20:18
La Selección Nacional de Honduras entrenó esta noche en el Nacional de Managua y dejó todo listo para el juego ante su similar de Nicaragua. Estas son algunas postales que sobresalieron la noche de este 12 de noviembre en la concentración catracha que busca su pase al Mundial 2026.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Getsel Montes no entrenó con el grupo y es duda este jueves ante los nicas. El central del Herediano tiene molestias físicas y Rueda probó otras opciones si al final no juega.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Montes no trabajó ni Marcelo Santos y las opciones en la defensa central son Luis Vega junto Devron García. Además, Reinaldo Rueda probó por varios minutos a Kervin Arriaga como central y podría sorprender en esta posición.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Getsel Montes inició los trabajos, pero luego se fue a sentar y terminó haciendo trabajos diferenciados junto a Marcelo Santos, las dos dudas este jueves.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Reinaldo Rueda habló por la tarde-noche de este miércoles con nutrida presencia de periodistas hondureños. Rueda llamó a la calma y dijo que este se define en dos juegos.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
El DT colombiano en su conferencia de prensa dijo: "Han sido 27 meses de un buen trabajo y por eso estamos aquí, el mensaje es que sigamos creyendo en estos muchachos que quieren llegar a la meta. Vamos a tener una selección que se va a entregar en estos dos juegos".

 Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Yustin Arboleda apunta a ser suplente y aspirar a tener minutos en la segunda parte. Si el partido se torna complicado, por juego aéreo puede hacer mucho daño.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Erick Puerto, delantero de Platense, se torna como una opción en la delantera aunque con menos posibilidades por no haber debutado con la Mayor.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Reinaldo Rueda dijo que verán si Luis Palma estará de titular ya que fue de los últimos legionarios en unirse a la Bicolor. El jugador del Lech Poznan arribó directamente a Managua.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Varios aficionados hondureño que radican en Nicaragua llegaron al hotel de concentración de la Bicolor para brindarles apoyo y fueron captados por el lente de EL HERALDO.

 Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Hondureños con camisa de la Bicolor y de Olimpia se hicieron presente al hotel de la Selección en Managua. Ellos estarán apoyando este jueves en el Nacional de Managua.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Este jueves al mediodía Reinaldo Rueda confirmará a los 11 hombres titulares. EL HERALDO conoció que finalmente Marcelo Santos no estará por lesión.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Si la Selección Nacional derrota a Nicaragua y hay empate entre Haití y Costa Rica, la Bicolor sellará su clasificación a la Copa del Mundo del 2026.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
La Selección Nacional recibió la visita de Richard Rodríguez, exjugador del Vida nacido en Uruguay que se nacionalizó nicaraguense y fue convocado por ese país.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
