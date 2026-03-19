Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió

Futbolista en el ojo del huracán tras ser sorprendido por la policía. Se revela lo que hizo y el problema en el que se metió.
El futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, fue intervenido por autoridades tras un reporte en un condominio cercano a La Sabana, Costa Rica.
La fuerza pública de Costa Rica acudió al lugar luego de recibir una llamada por supuestos ruidos en la zona residencial. "En relación con las consultas por la supuesta aprehensión de un jugador de fútbol realizada esta mañana les indicamos que según información preliminar de la Fuerza Pública a las 5:34 am se recibió un reporte sobre un hombre que se encontraba muy agresivo contra el personal de seguridad dentro de un condominio ubicado en el distrito Merced provincia de San José.
Al llegar los oficiales, encontraron al jugador acompañado de otras personas, pero nadie presentó denuncia formal. "Las autoridades se desplazaron al lugar tras la alerta y al llegar lograron ubicar a un hombre quien fue identificado con los apellidos Bran Flores".
Debido a la falta de acusaciones, las autoridades realizaron consultas básicas y posteriormente se retiraron del sitio. "Tras su identificación el hombre explicó que se trataba de un problema con la seguridad privada y solo deseaba retirarse del lugar, por su parte la seguridad privada indicó que el sujeto se mantenía con una motocicleta generando ruido en el recinto privado. Amigos del señalado decidieron sacarlo del sitio en un vehículo particular".
Se descartó por completo que el mediocampista haya sido detenido, pese a rumores iniciales en redes sociales. "La Fuerza Pública efectuó una advertencia y procederá con el reporte correspondiente ante el Juzgado Contravencional de la jurisdicción".
Videos e imágenes del momento comenzaron a circular, generando confusión sobre la magnitud del incidente.
Desde el club manudo confirmaron que están al tanto de lo ocurrido y que abrirán una investigación interna.
La institución señaló que evaluará el caso conforme a su reglamento disciplinario y tomará medidas si corresponde.
Fuentes cercanas indicaron que Bran habría sido advertido previamente por la seguridad privada del condominio.
El motivo estaría relacionado con desorden dentro del residencial, incluyendo el uso de una motocicleta en el parqueo.
A pesar de la presencia policial, no existe claridad total sobre qué motivó específicamente la llegada de la patrulla.
Otro punto que refuerza que no fue un hecho grave es que el jugador entrenó con normalidad tras lo sucedido.
Tras los hechos, publicó este comunicado en redes sociales, donde dio a conocer su punto de vista sobre la situación.
En lo deportivo, Bran atraviesa un buen momento, incluso marcó recientemente ante Los Angeles FC en la Copa de Campeones de la Concacaf.
El jugador ha tenido una carrera limpia y sorprende porque no había estado en este tipo de polémicas.