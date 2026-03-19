  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió

Al llegar los oficiales, encontraron al jugador acompañado de otras personas

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 09:24
Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió
1 de 16

Futbolista en el ojo del huracán tras ser sorprendido por la policía. Se revela lo que hizo y el problema en el que se metió.

 Fotos: Cortesía.
Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió
2 de 16

El futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, fue intervenido por autoridades tras un reporte en un condominio cercano a La Sabana, Costa Rica.
Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió
3 de 16

La fuerza pública de Costa Rica acudió al lugar luego de recibir una llamada por supuestos ruidos en la zona residencial. "En relación con las consultas por la supuesta aprehensión de un jugador de fútbol realizada esta mañana les indicamos que según información preliminar de la Fuerza Pública a las 5:34 am se recibió un reporte sobre un hombre que se encontraba muy agresivo contra el personal de seguridad dentro de un condominio ubicado en el distrito Merced provincia de San José.

Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió
4 de 16

Al llegar los oficiales, encontraron al jugador acompañado de otras personas, pero nadie presentó denuncia formal. "Las autoridades se desplazaron al lugar tras la alerta y al llegar lograron ubicar a un hombre quien fue identificado con los apellidos Bran Flores".
Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió
5 de 16

Debido a la falta de acusaciones, las autoridades realizaron consultas básicas y posteriormente se retiraron del sitio. "Tras su identificación el hombre explicó que se trataba de un problema con la seguridad privada y solo deseaba retirarse del lugar, por su parte la seguridad privada indicó que el sujeto se mantenía con una motocicleta generando ruido en el recinto privado. Amigos del señalado decidieron sacarlo del sitio en un vehículo particular".
Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió
6 de 16

Se descartó por completo que el mediocampista haya sido detenido, pese a rumores iniciales en redes sociales. "La Fuerza Pública efectuó una advertencia y procederá con el reporte correspondiente ante el Juzgado Contravencional de la jurisdicción".
Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió
7 de 16

Videos e imágenes del momento comenzaron a circular, generando confusión sobre la magnitud del incidente.
Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió
8 de 16

Desde el club manudo confirmaron que están al tanto de lo ocurrido y que abrirán una investigación interna.
Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió
9 de 16

La institución señaló que evaluará el caso conforme a su reglamento disciplinario y tomará medidas si corresponde.
Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió
10 de 16

Fuentes cercanas indicaron que Bran habría sido advertido previamente por la seguridad privada del condominio.
Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió
11 de 16

El motivo estaría relacionado con desorden dentro del residencial, incluyendo el uso de una motocicleta en el parqueo.
Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió
12 de 16

A pesar de la presencia policial, no existe claridad total sobre qué motivó específicamente la llegada de la patrulla.
Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió
13 de 16

Otro punto que refuerza que no fue un hecho grave es que el jugador entrenó con normalidad tras lo sucedido.
Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió
14 de 16

Tras los hechos, publicó este comunicado en redes sociales, donde dio a conocer su punto de vista sobre la situación.

Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió
15 de 16

En lo deportivo, Bran atraviesa un buen momento, incluso marcó recientemente ante Los Angeles FC en la Copa de Campeones de la Concacaf.
Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió
16 de 16

El jugador ha tenido una carrera limpia y sorprende porque no había estado en este tipo de polémicas.

Cargar más fotos