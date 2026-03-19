Reconocido futbolista es detenido por la policía: El problema en que se metió

La fuerza pública de Costa Rica acudió al lugar luego de recibir una llamada por supuestos ruidos en la zona residencial. "En relación con las consultas por la supuesta aprehensión de un jugador de fútbol realizada esta mañana les indicamos que según información preliminar de la Fuerza Pública a las 5:34 am se recibió un reporte sobre un hombre que se encontraba muy agresivo contra el personal de seguridad dentro de un condominio ubicado en el distrito Merced provincia de San José.