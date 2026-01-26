Fichajes: Olimpia suma refuerzo, legionario pretendido por gigante de Europa y exMotagua en problemas

Keyrol Figueroa es pretendido por campeón de Champions League y Olimpia suma alta. Los últimos movimientos en el mercado de fichajes en Honduras.
OFICIAL // CD Choloma sigue reforzando su plantilla de cara al Torneo Clausura 2026 y busca evadir el fatídico descenso ya anunció el fichaje del estelar atacante paraguayo Enrique Borja.
El jugador Alexis Sosa está cerca de convertirse en nuevo fichaje del CD Choloma para el torneo Clausura 2026. El zaguero argentino viene de jugar en el Calicut FC de la Superliga de la India.
Aarón Zúniga, proveniente del Vida de la Segunda División, se quedó oficialmente en los Lobos UPNFM de cara al Clausura 2026 y juega en la posición de defensor central.
OFICIAL // Germán 'Patón' Mejía, con un buen recorrido en la Liga Nacional de Honduras, es anunciado como el flamante refuerzo del Arsenal SAO de la Segunda División del país.
Elmer Güity, futbolista con mucho recorrido en la Liga Nacional de Honduras, se encuentra entrenando con Lobos UPNFM y tiene todo acordado para firmar el contrato con los universitarios.
OFICIAL // Tal como lo adelantó EL HERALDO, Kevin López, exfutbolista de Olimpia, fue presentado como el nuevo refuerzo de los Potros de Olancho FC de cara al Clausura 2026.
Juan Mosquera será el nuevo defensor central de Génesis PN. El club de La Paz lo fichará como el reemplazo de Manuel Gamboa, futbolista que activó su cláusula de salida al extranjero antes de debutar.
PRIMICIA: Yeison Moreno se olvida de Real España y será nuevo jugador del Génesis PN de cara al Clausura 2026. El colombiano llegará mañana al país y se espera que debute el próximo fin de semana ante CD Choloma.
OFICIAL // Rolando 'El Toro' Blackburn regresa a la Liga Nacional de Honduras fue anunciado como el nuevo refuerzo del CD Victoria de La Ceiba.
OFICIAL // El argentino Juan Bertani fue anunciado como el nuevo preparador físico de CD Victoria: "Bienvenido a La Jaiba".
Solani Solano se encuentra como agente libre en el mercado de fichajes y estuvo entrenando con Platense hace unos días, pero en las últimas hora han surgido reportes que Juticalpa FC está interesado en él.
Denil Maldonado habló de la posibilidad de fichar por Olimpia: "Uno nunca sabe, te voy a decir algo, Motagua me vio crecer, pero a veces las vueltas de la vida, uno no las sabe. Yo puedo llegar a Motagua porque es mi casa, pero al final en el transcurso del camino no sé qué pueda pasar", expresó el defensor catracho.
Erick 'Yío' Puerto respondió a la posibilidad de irse al extranjero tras los rumores: "No, con Platense, todo bien, sigo con ellos, nada concreto, solo fueron rumores y pues me toca seguir trabajando con ellos".
OFICIAL // Santiago Ramírez, extremo izquierdo de 27 años, fue presentado como nuevo futbolista de Olimpia de cara al Clausura 2026 y previo al partido ante América por la Champions League de Concacaf.
Juan Goyeneche es un extremo derecho que actualmente le pertenece al San Lorenzo de Argentina, tiene 27 años, puede jugar como extremo derecho y mediapunta; fue ofrecido al Olimpia de Eduardo Espinel.
PRIMICIA // EL HERALDO conoció que Keyrol Figueroa tiene contrato hasta junio de 2026 con el Liverpool y que está a punto de ser cedido al Oporto, uno de los históricos de Portugal. La idea del conjunto inglés es renovar el contrato del hondureño y enviarlo a préstamo para que gane rodaje en el país luso.