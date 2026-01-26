Fichajes: Olimpia suma refuerzo, legionario pretendido por gigante de Europa y exMotagua en problemas

Denil Maldonado habló de la posibilidad de fichar por Olimpia: "Uno nunca sabe, te voy a decir algo, Motagua me vio crecer, pero a veces las vueltas de la vida, uno no las sabe. Yo puedo llegar a Motagua porque es mi casa, pero al final en el transcurso del camino no sé qué pueda pasar", expresó el defensor catracho.