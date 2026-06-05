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Fichajes: Motagua va por ex del Olimpia, Real España sorprende y hondureño al extranjero

El Motagua busca dar la sorpresa al fichar a ex jugador del Olimpia, los melenudos siguen sumando fichajes, Marathón y Real España son noticia

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 17:27
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El Motagua busca dar la sorpresa al fichar a ex jugador del Olimpia, los melenudos siguen sumando fichajes, Marathón y Real España son noticia
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Olimpia anunció su tercera contratación. Se trata del extremo izquierdo Janier Bermúdez. Tiene 17 años de edad y es la tercera alta melenuda.
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Diario El Heraldo conoció que Kevin López se convirtió en nuevo fichaje del Antigua de Guatemala. Es nuevo legionario del balompié catracho.
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Diario El Heraldo conoció que Motagua tiene conversaciones avanzadas con el atacante Edwin Solani, de gran torneo Clausura con el Platense de Puerto Cortés.
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El tiktoker Carlos Espina sigue trabajando a tope con el conjunto jaibo. Raúl Martínez Sambulá es el nuevo asistente técnico del equipo jaibo.
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Real España anunció la contratación del defensor central Marcelo Pereira, quien se une a las altas del equipo sampedrano.
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El legendario Julio César "Rambo" de León se convirtió en el nuevo entrenador de las categorías juveniles del Victoria.
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Platense de Puerto Cortés trabaja a contrarreloj para hacerse nuevamente de la ficha del defensor André Orellana.
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Diario El Heraldo conoció en primicia que Marathón está moviendo sus hilos para comprar de manera definitiva al volante argentino Brian Farioli.
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El guardameta de la selección de Nicaragua, Miguel Rodríguez, es agente libre tras salir del Independiente de Siguatepeque. Platense y Lobos UPNFM buscan sus servicios.
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Walther "Colocho" Martínez está a un paso de convertirse en nuevo futbolista del Génesis PN, equipo que dio la sorpresa en el torneo Clausura.
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El CD Choloma definirá este lunes 8 de junio su nuevo director técnico que estaría entre un hondureño o argentino.
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Brayan Moya no seguiría en el CD Marathón tras los actos de indisciplina, pero la directiva aún no llega a un acuerdo para rescindir el contrato con el jugador.
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El volante Jordi Franco está en la mira del Platense de Puerto Cortés tras su buen actuar con el CD Choloma
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