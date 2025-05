Fichajes: Legionarios definen su futuro, UPNFM saca la chequera, Motagua perdería a figura; ¿y Olimpia?

Sebastián Cardozo se quedó sin contrato en Motagua y en las últimas horas se marchó de Honduras sin haber llegado a un acuerdo con la directiva del "Mimado". "He tenido pláticas con el equipo pero no he llegado a un acuerdo, estaré viajando a mi país y a ver que me depara mi futuro" dijo el uruguayo para los micrófonos de TVC.