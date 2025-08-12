Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola

El español Álvaro Morata, capitán de la selección española, completó este martes su cesión al Como 1907, donde trabajará a las órdenes de su compatriota y excompañero Cesc Fábregas. El delantero aparece ya como inscrito en la Serie A en calidad de cedido desde el Milan al Como, antes incluso de que ambos clubes implicados anuncien el acuerdo de manera oficial.