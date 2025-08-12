  1. Inicio
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola

Hansi Flick descarta jugador y Guardiola prepara sorpresa; así se mueve el mercado de fichajes internacional

  • 12 de agosto de 2025 a las 13:15
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
1 de 18

Te mostramos los movimientos que se han realizado en el mercado de fichajes a nivel internacional. Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola.
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
2 de 18

Alexander Isak se ha plantado. Es el Liverpool o nada. El sueco quiere unirse a los campeones de la Premier League y está dispuesto a forzar un traspaso que el Newcastle ya rechazó cuando los 'Reds' ofrecieron 110 millones de libras (127 millones de euros) hace escasos días.

Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
3 de 18

El Bayer Leverkusen ha fichado al internacional neerlandés sub-21 Ernest Poku, procedente del AZ Alkmaar. El extremo ha firmado contrato hasta el 30 de junio de 2030.
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
4 de 18

El Paris Saint Germain confirmó este martes el fichaje del central Ilia Zabarnyi por 63 millones de euros más tres adicionales en variables.

Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
5 de 18

Donnarumma tiene su salida es segura al 100% del PSG, aunque el Chelsea, pese a los rumores, no mantiene conversaciones y no lo tiene como objetivo, satisfecho con su actual portería según Fabrizio Romano.
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
6 de 18

El Tottenham no afloja y sigue moviéndose fuerte cara cerrar a Savinho y Eze según Fabrizio Romano. Los Spurs quieren reforzar el ataque y ya están en negociaciones con Crystal Palace y Manchester City.
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
7 de 18

El Manchester United está dispuesto a gastar más de lo debido para fichar a Carlos Baleba, aceptando las consecuencias futuras. El United avanza su interés en Baleba con una propuesta inicial por el centrocampista del Brighton, indican desde Inglaterra.
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
8 de 18

El español Álvaro Morata, capitán de la selección española, completó este martes su cesión al Como 1907, donde trabajará a las órdenes de su compatriota y excompañero Cesc Fábregas. El delantero aparece ya como inscrito en la Serie A en calidad de cedido desde el Milan al Como, antes incluso de que ambos clubes implicados anuncien el acuerdo de manera oficial.
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
9 de 18

Xavi Simons ya ha acordado los términos completos con el Chelsea. Los azules siguen dando señales de querer cerrar el traspaso de Xavi, pero primero necesita traspasar a más jugadores. Actualmente no se está negociando un intercambio con Christopher Nkunku.
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
10 de 18

El Manchester City ha señalado a Gianluigi Donnarumma como su prioridad si Ederson deja el club este verano. Según RMC Sport, ya hay contactos con el entorno del italiano, que está muy interesado en el City y cuenta con la aprobación de Guardiola. La prensa turca apunta que Ederson ya tiene condiciones pactadas con el Galatasaray, que ofreció 3 millones al City.
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
11 de 18

El Galatasaray ha contactado directamente con el Manchester City para fichar a Éderson como portero. La opción de Donnarumma nunca se ha concretado, ya que el Galatasaray está centrado en el fichaje de Éderson. Las negociaciones entre el club y los jugadores continúan, lo que podría ser clave para que el City busque a Donnarumma, informa Fabrizio Romano.
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
12 de 18

Jacob Ramsey es un objetivo prioritario para el Newcastle. Han iniciado conversaciones con el Aston Villa sobre un posible traspaso. El proyecto del Newcastle y la oportunidad de trabajar con Howe resultan muy atractivos, indica David Ornstein.
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
13 de 18

El Milan establece sus primeros contactos con Alexis Saelemaekers para la renovación de su contrato, informan desde Italia.
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
14 de 18

La más que probable salida de Pablo Maffeo del Mallorca le abre la puerta a Héctor Fort. Con más ofertas sobre la mesa, entienden que el conjunto dirigido por Jagoba Arrasate es una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista y tener el protagonismo del que no va a gozar en la Ciudad Condal.
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
15 de 18

Odysseas Vlachodimos es nuevo jugador del Sevilla. El guardameta griego llega cedido procedente del Newcastle inglés a préstamo.
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
16 de 18

Jack Grealish ya fue presentado como refuerzo estelar del Everton. Llegó cedido con opción de compra. El talentoso mediapunta pidió portar el número 18. ¿La razón? Un homenaje a sus futbolistas ingleses favoritos de todos los tiempos. El 18 del icónico Paul Gascoigne y el 18 del legendario Wayne Rooney.
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
17 de 18

La felicidad de Allan Saint-Maximin en su primer día como jugador del Club América de México. El fichajazo se hizo realidad, señoras y señores. Después de varios años, el más grande de México volvió a sacudir el mercado.
Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola
18 de 18

César Azpilicueta es una de las opciones para la defensa de Osasuna. Ya hay contactos entre las partes. El ex jugador del Atlético de Madrid, actualmente agente libre, es uno de los perfiles que se barajan en una terna de nombres, informan en España.
