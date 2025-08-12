Fichajes: Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola

Te mostramos los movimientos que se han realizado en el mercado de fichajes a nivel internacional. Jugador de Barcelona no sigue, nuevo equipo de Morata y pedido especial de Guardiola.
Alexander Isak se ha plantado. Es el Liverpool o nada. El sueco quiere unirse a los campeones de la Premier League y está dispuesto a forzar un traspaso que el Newcastle ya rechazó cuando los 'Reds' ofrecieron 110 millones de libras (127 millones de euros) hace escasos días.
El Bayer Leverkusen ha fichado al internacional neerlandés sub-21 Ernest Poku, procedente del AZ Alkmaar. El extremo ha firmado contrato hasta el 30 de junio de 2030.
El Paris Saint Germain confirmó este martes el fichaje del central Ilia Zabarnyi por 63 millones de euros más tres adicionales en variables.
Donnarumma tiene su salida es segura al 100% del PSG, aunque el Chelsea, pese a los rumores, no mantiene conversaciones y no lo tiene como objetivo, satisfecho con su actual portería según Fabrizio Romano.
El Tottenham no afloja y sigue moviéndose fuerte cara cerrar a Savinho y Eze según Fabrizio Romano. Los Spurs quieren reforzar el ataque y ya están en negociaciones con Crystal Palace y Manchester City.
El Manchester United está dispuesto a gastar más de lo debido para fichar a Carlos Baleba, aceptando las consecuencias futuras. El United avanza su interés en Baleba con una propuesta inicial por el centrocampista del Brighton, indican desde Inglaterra.
El español Álvaro Morata, capitán de la selección española, completó este martes su cesión al Como 1907, donde trabajará a las órdenes de su compatriota y excompañero Cesc Fábregas. El delantero aparece ya como inscrito en la Serie A en calidad de cedido desde el Milan al Como, antes incluso de que ambos clubes implicados anuncien el acuerdo de manera oficial.
Xavi Simons ya ha acordado los términos completos con el Chelsea. Los azules siguen dando señales de querer cerrar el traspaso de Xavi, pero primero necesita traspasar a más jugadores. Actualmente no se está negociando un intercambio con Christopher Nkunku.
El Manchester City ha señalado a Gianluigi Donnarumma como su prioridad si Ederson deja el club este verano. Según RMC Sport, ya hay contactos con el entorno del italiano, que está muy interesado en el City y cuenta con la aprobación de Guardiola. La prensa turca apunta que Ederson ya tiene condiciones pactadas con el Galatasaray, que ofreció 3 millones al City.
El Galatasaray ha contactado directamente con el Manchester City para fichar a Éderson como portero. La opción de Donnarumma nunca se ha concretado, ya que el Galatasaray está centrado en el fichaje de Éderson. Las negociaciones entre el club y los jugadores continúan, lo que podría ser clave para que el City busque a Donnarumma, informa Fabrizio Romano.
Jacob Ramsey es un objetivo prioritario para el Newcastle. Han iniciado conversaciones con el Aston Villa sobre un posible traspaso. El proyecto del Newcastle y la oportunidad de trabajar con Howe resultan muy atractivos, indica David Ornstein.
El Milan establece sus primeros contactos con Alexis Saelemaekers para la renovación de su contrato, informan desde Italia.
La más que probable salida de Pablo Maffeo del Mallorca le abre la puerta a Héctor Fort. Con más ofertas sobre la mesa, entienden que el conjunto dirigido por Jagoba Arrasate es una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista y tener el protagonismo del que no va a gozar en la Ciudad Condal.
Odysseas Vlachodimos es nuevo jugador del Sevilla. El guardameta griego llega cedido procedente del Newcastle inglés a préstamo.
Jack Grealish ya fue presentado como refuerzo estelar del Everton. Llegó cedido con opción de compra. El talentoso mediapunta pidió portar el número 18. ¿La razón? Un homenaje a sus futbolistas ingleses favoritos de todos los tiempos. El 18 del icónico Paul Gascoigne y el 18 del legendario Wayne Rooney.
La felicidad de Allan Saint-Maximin en su primer día como jugador del Club América de México. El fichajazo se hizo realidad, señoras y señores. Después de varios años, el más grande de México volvió a sacudir el mercado.
César Azpilicueta es una de las opciones para la defensa de Osasuna. Ya hay contactos entre las partes. El ex jugador del Atlético de Madrid, actualmente agente libre, es uno de los perfiles que se barajan en una terna de nombres, informan en España.