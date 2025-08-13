Fichajes: Hondureño es presentado en Europa y Motagua sumaría refuerzo de última hora

Las noticias sobre el mercado de fichajes en Honduras continúan. Hondureño es presentado en Europa, Motagua sumaría refuerzo de última hora y lo que pasa con Rubilio Castillo.
Tras salir de Motagua, Diego Vázquez mencionó que descansará y no apresurará los tiempos para fichar por otro club de inmediato.
El español Javier López fue presentado como nuevo técnico de Motagua y este jueves debutará ante Cartaginés por Copa Centroamericana.
Una de las opciones que manejó Motagua fue el costarricense Walter "Paté" Centeno. Sin embargo, reconoció en su país que esta vez no lo contactaron ya que Javier López fue la primera opción.
Sobre el cambio de mando, Pedro Atala, presidente de Motagua, dijo: "Sentimos que el cambio era necesario porque no es normal que el equipo pierda tres partidos de liga de forma consecutiva y sentimos que el cambio va a hacer un buen ambiente, quitará presión mediática en cuanto a Diego y eso pudo ser trasladado hasta el grupo".
Luego de no poder concretar nadar en Europa, Luis Vega se unió a los entrenos de Motagua y todo indica a que terminará renovando con el club.
Pedro Atala también se refirió a la situación de Luis Vega: "El caso de Luis Vega lo tendremos definido el jueves a través de su representante y su familia". ¿Y el caso de Rubilio Castillo? Le preguntaron, respondiendo: "Nosotros hablamos con él la semana pasada, le hicimos una oferta y directamente le dijo a Emilio que no la aceptaba, pero más que eso tiene un problema serio y nosotros estamos viendo cómo ayudarlo porque primero viene con mucha inactividad y segundo tiene cuatro partidos de castigo".
En un live de TikTok, Rubilio Castillo dijo que ya estaba cerca de definir su futuro, sin brindar mayores detalles de su nuevo destino.
José Julián Martínez fue presentado como nuevo jugador del Alverca FC de la primera división de Portugal, el zaguero hondureño de 21 años vestirá el dorsal 3.
Rigoberto Rivas finalmente no se movería del Kocaelispor de la primera división de Turquía. Sus constantes lesiones y salarios eran el motivo de una posible salida.
Alberth Elis dejó Olimpia y viajó a Portugal, donde los reportes indican que finalmente jugará en el Marítimo de la segunda división de ese país; en su momento también se habló del Nacional de primera división.
Eduardo Espinel, DT de Olimpia, no descarta un último fichaje ante la salida de José Julián Martínez.
El defensa de 18 años, Yefri Ramos, interesa en Olimpia para suplir a Martínez. En Motagua también ha llamado la atención.
Finalmente, Denil Maldonado fue convocado por Rubin Kazan para un juego donde perdieron ante Zenit. Sin embargo, el defensa no jugó porque se viene recuperando de molestias musculares.
Bryan Róchez sigue sin definir su futuro. En su momento se habló de mantenerse en la segunda división de Portugal.