Fichajes: Hondureño es presentado en Europa y Motagua sumaría refuerzo de última hora

Pedro Atala también se refirió a la situación de Luis Vega: "El caso de Luis Vega lo tendremos definido el jueves a través de su representante y su familia". ¿Y el caso de Rubilio Castillo? Le preguntaron, respondiendo: "Nosotros hablamos con él la semana pasada, le hicimos una oferta y directamente le dijo a Emilio que no la aceptaba, pero más que eso tiene un problema serio y nosotros estamos viendo cómo ayudarlo porque primero viene con mucha inactividad y segundo tiene cuatro partidos de castigo".