Fichajes: Hondureño cambia en Europa, Barcelona amarra a Rodri y Real Madrid lo pierde

Legionario hondureño cambia de equipo y Barcelona amarra a Rodri. Así se mueve el mercado de fichajes a nivel internacional.
odri, cada vez más cerca del Barcelona. El Manchester City habría dado el visto bueno a la última propuesta del conjunto azulgrana por el centrocampista español. Fabrizio Romano asegura que el acuerdo está cerrado y que la operación rondaría los 80 millones de euros, incluyendo variables.
Joao Cancelo prepara su regreso al Barça. El lateral portugués habría alcanzado un acuerdo para poner fin a su vínculo con el Al Hilal y quedaría como agente libre. Para facilitar su salida, el futbolista habría aceptado renunciar a una parte importante de su salario. Su incorporación al Barcelona podría concretarse en las próximas horas.
Kervin Arriaga rumbo al fútbol griego. El mediocampista hondureño está a un paso de convertirse en nuevo jugador del AEK Atenas. El club griego, que afrontará esta semana la fase previa de la Champions League, pretende cerrar este domingo la contratación del internacional catracho.
El Oviedo renueva a Chukwuma Eze. El conjunto español llegó a un acuerdo con el defensor nigeriano para extender su contrato hasta junio de 2029. Eze llegó al club en 2021 desde la Academia Ajuwa Real Oviedo de Nigeria y posteriormente pasó por Llanes, L'Entregu y Vetusta antes de dar el salto al primer equipo.
Loren Zúñiga cambia Madrid por Libia. El atacante, que durante la pasada campaña defendió los colores del Castilla, finalizó su etapa en el Real Madrid y continuará su carrera en el Al Madina. El delantero firmó un contrato que lo vinculará con el conjunto libio durante las próximas tres temporadas.
El PSG oficializa la llegada de Mika Godts. El joven extremo belga, de 21 años, se convirtió oficialmente en nuevo jugador del conjunto parisino. El club francés habría desembolsado una cantidad cercana a los 55 millones de euros por su fichaje, aunque la cifra definitiva no ha sido confirmada.
Ferran Torres ya es nuevo jugador del PSG. El delantero español completó su salida del Barcelona después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo valorado en 50 millones de euros. Torres viajó a París, superó los exámenes médicos y ya realizó su primera sesión de entrenamiento con el equipo. Posteriormente, dedicó un mensaje de despedida al Barça en sus redes sociales.
Richarlison mantiene su futuro en el aire. El atacante brasileño está teniendo una buena pretemporada con el Tottenham, pero su continuidad todavía no está garantizada. Roberto De Zerbi reconoció que el jugador es importante para el equipo, aunque dejó abierta la posibilidad de una salida ante las dudas del propio futbolista sobre su futuro.
Antonee Robinson aparece como alternativa para el Manchester United. De acuerdo con The Sun, el club inglés contempla al lateral estadounidense como segunda opción si finalmente no consigue cerrar la llegada de Lewis Hall. El Fulham estaría dispuesto a negociar por una cifra cercana a los 25 millones de libras.
Tottenham pregunta por Nicolas Jackson. Los Spurs continúan buscando alternativas para reforzar su ataque y habrían puesto sus ojos en el delantero senegalés. Jackson regresó al Chelsea después de su préstamo en el Bayern de Múnich y vuelve a aparecer como una opción atractiva para el conjunto londinense.
Joey Veerman, camino al Borussia Dortmund. Fabrizio Romano señala que el centrocampista neerlandés dejará el PSV para convertirse en futbolista del Dortmund. La operación se cerraría por unos 21,5 millones de euros y el jugador firmaría un contrato por cinco temporadas. Su reconocimiento médico está previsto para este lunes.
El Atalanta rechaza una oferta del Fulham por Bellanova. El conjunto inglés presentó una propuesta de aproximadamente 20 millones de euros por el defensor italiano, pero el Atalanta decidió descartarla. El club no considera al jugador transferible y pretende mantenerlo en su plantilla durante la nueva temporada.
La Roma pone la mira en Malick Fofana. El club italiano habría presentado una oferta de 40 millones de euros para intentar convencer al Lyon de vender al joven atacante. Sin embargo, el Galatasaray también está interesado y estaría dispuesto a ofrecerle mejores condiciones salariales al futbolista.
Zion Suzuki se acerca al Aston Villa. Según David Ornstein, el conjunto inglés alcanzó un acuerdo para incorporar al guardameta japonés. Suzuki dejará el Parma después de que su traspaso al PSG no llegara a concretarse. La operación estaría valorada en 30 millones de euros fijos, más cinco millones adicionales en variables.
Taiwo Awoniyi, nuevo objetivo del Coventry. El equipo que prepara su regreso a la Premier League tiene prácticamente cerrado al delantero nigeriano del Nottingham Forest. El atacante ya habría superado las pruebas médicas. En la máxima categoría inglesa acumula 90 apariciones y 21 goles.
El Aston Villa recibe una nueva propuesta por Emiliano Martínez. El club italiano interesado en el arquero argentino habría elevado una oferta que podría alcanzar los 10 millones de euros: siete millones garantizados y otros tres sujetos a variables. La cantidad todavía estaría lejos de las pretensiones económicas del conjunto inglés.