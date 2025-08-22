  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Fichajes Honduras: Olimpia tendría otra baja, Motagua con otra alta al igual que Marathón

El mercado de fichajes de Liga Nacional ya cerró, pero los agentes libres pueden seguir negociando en los próximos días.

  • 22 de agosto de 2025 a las 15:50
Fichajes Honduras: Olimpia tendría otra baja, Motagua con otra alta al igual que Marathón
1 de 13

El mercado de fichajes de Liga Nacional ya cerró, pero los agentes libres pueden seguir negociando en los próximos días.
Fichajes Honduras: Olimpia tendría otra baja, Motagua con otra alta al igual que Marathón
2 de 13

OFICIAL: Rubilio Castillo fue oficializado por el CD Marathón para el torneo Apertura y Clausura de la Liga Nacional. El "Monstruo Verde" dio el bombazo.
Fichajes Honduras: Olimpia tendría otra baja, Motagua con otra alta al igual que Marathón
3 de 13

Génesis FC anunció el fichaje del colombiano Kevin Salazar de 27 años de edad. Quien llega Boyaca Chico de Primera División en Colombia
Fichajes Honduras: Olimpia tendría otra baja, Motagua con otra alta al igual que Marathón
4 de 13

El ariete hondureño llegó a ser ofrecido al Real España. Además, Motagua no le hizo una segunda oferta y terminó fichando por el equipo verdolaga.
Fichajes Honduras: Olimpia tendría otra baja, Motagua con otra alta al igual que Marathón
5 de 13

OFICIAL: John Kleber, de nacionalidad brasileña, se convirtió en nuevo fichaje del Motagua.
Fichajes Honduras: Olimpia tendría otra baja, Motagua con otra alta al igual que Marathón
6 de 13

OFICIAL: Luis Vega no se mueve del Motagua y firmó un nuevo contrato.
Fichajes Honduras: Olimpia tendría otra baja, Motagua con otra alta al igual que Marathón
7 de 13

Kevin Álvarez fue oficializado por Leones HT de la Liga de Ascenso luego de ser separado del Génesis PN.
Fichajes Honduras: Olimpia tendría otra baja, Motagua con otra alta al igual que Marathón
8 de 13

Iván "Chino" López por Leones HT luego de sorprender con su salida del Marathón.
Fichajes Honduras: Olimpia tendría otra baja, Motagua con otra alta al igual que Marathón
9 de 13

Finalmente, Joseph Rosales no se moverá del Minnesota United de la Major League Soccer.
Fichajes Honduras: Olimpia tendría otra baja, Motagua con otra alta al igual que Marathón
10 de 13

Inter Miami escuchó las propuestas de Atlanta, Toronto y San José por el mediocampista hondureño David Ruiz, pero ninguna cumplió las expectativas.
Fichajes Honduras: Olimpia tendría otra baja, Motagua con otra alta al igual que Marathón
11 de 13

El joven delantero Dereck Moncada podría ser el próximo jugador en irse del Olimpia rumbo al extranjero. Se habla de que clubes de la MLS y de Europa se han mostrado interesados en el futbolista hondureño.
Fichajes Honduras: Olimpia tendría otra baja, Motagua con otra alta al igual que Marathón
12 de 13

OFICIAL: Jefrey Ramos se queda en la Real Sociedad de Tocoa.
Fichajes Honduras: Olimpia tendría otra baja, Motagua con otra alta al igual que Marathón
13 de 13

Oficial: El mercado de fichajes de Liga Nacional ya cerró. No obstante, los agentes libres pueden seguir negociando en los próximos días.
Cargar más fotos