Fichajes Honduras: Olimpia tendría otra baja, Motagua con otra alta al igual que Marathón

El mercado de fichajes de Liga Nacional ya cerró, pero los agentes libres pueden seguir negociando en los próximos días.
OFICIAL: Rubilio Castillo fue oficializado por el CD Marathón para el torneo Apertura y Clausura de la Liga Nacional. El "Monstruo Verde" dio el bombazo.
Génesis FC anunció el fichaje del colombiano Kevin Salazar de 27 años de edad. Quien llega Boyaca Chico de Primera División en Colombia
El ariete hondureño llegó a ser ofrecido al Real España. Además, Motagua no le hizo una segunda oferta y terminó fichando por el equipo verdolaga.
OFICIAL: John Kleber, de nacionalidad brasileña, se convirtió en nuevo fichaje del Motagua.
OFICIAL: Luis Vega no se mueve del Motagua y firmó un nuevo contrato.
Kevin Álvarez fue oficializado por Leones HT de la Liga de Ascenso luego de ser separado del Génesis PN.
Iván "Chino" López por Leones HT luego de sorprender con su salida del Marathón.
Finalmente, Joseph Rosales no se moverá del Minnesota United de la Major League Soccer.
Inter Miami escuchó las propuestas de Atlanta, Toronto y San José por el mediocampista hondureño David Ruiz, pero ninguna cumplió las expectativas.
El joven delantero Dereck Moncada podría ser el próximo jugador en irse del Olimpia rumbo al extranjero. Se habla de que clubes de la MLS y de Europa se han mostrado interesados en el futbolista hondureño.
OFICIAL: Jefrey Ramos se queda en la Real Sociedad de Tocoa.
