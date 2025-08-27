Fichajes Honduras: Motagua le quita jugador a Olimpia, Deybi es presentado y futuro de Álvarez

El Motagua sumó un nuevo jugador a sus filas para el torneo Apertura, aunque también se confirma otra baja. En Olimpia se habla de una posible salida de Jorge Álvarez.
El portero jugará con el Westchester SC, club que compite en la United Soccer League (USL) de Estados Unidos.
Facussé llegó al Westchester SC en calidad de préstamo por parte del Motagua, dueño de su ficha, según confirmó la propia institución de la USL.
Rubilio Castillo mencionó que, además de estar cerca del Motagua, tuvo ofertas del fútbol extranjero. No obstante, decidió quedarse en el balompié catracho.
Genesis Policía Nacional FC oficializó el fichaje de Juan Sebastián Riascos, de 23 años, quien jugó para un equipo colombiano y dos argentinos. Su último equipo fue el Club Deportivo Muñiz de Argentina.
"Génesis PN se enorgullece en darle la bienvenida al colombiano Kevin Salazar de 27 años de edad, quien viene a reforzar aun más la posición de mediocampo, su club anterior fue Boyaca Chico de Primera División en Colombia", anunció Génesis PN.
Deiby Flores se despidió oficialmente del Toronto FC de Canadá, equipo de la MLS.
Emerson Colindres, un joven futbolista, llegó a su natal Honduras tras ser capturado el pasado 4 de junio en Ohio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos
La vida le dio una segunda oportunidad para poder cumplir su sueños futbolísticos. El joven ahora sigue su carrera deportiva con el AFFI Academia de Choluteca, equipo que juega en la segunda división de Liga Nacional.
El defensor Juan Pablo Montes no encontró club para el Apertura 2025, por lo que se quedó sin equipo.
Gerson Rodas estaba entrenando con el CD Choloma y entró en la plantilla del conjunto maquilero.
Julián Martínez, ex Olancho de Liga Nacional, fichó por el Pirata FC de la Liga de Ascenso.
Said Canales, delantero juvenil hondureño, estampó su firma con los colores del Motagua tras olvidarse de Olimpia. Es goleador en categorías menores de la Selección de Honduras.
Eduardo Espinel sobre una posible salida de Jorge Álvarez: "No tengo nada de Jorge, lo que pase se verá".
Jesse Moncada, exjugador del Motagua, se unió a las filas del Arsenal SAO de la Liga de Ascenso.