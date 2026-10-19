Fichajes Honduras: Malas noticias para el "Choco" Lozano y dos Motagua interesan en Europa

Te presentamos las últimas noticias que se han registrado en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Malas noticias para el "Choco" Lozano y dos Motagua interesan en Europa.
Rafael Villeda, presidente de Olimpia, se refirió al futuro de Eduardo Espinel a quien se le termina contrato en diciembre: "Estamos en conversaciones y son situaciones que se van a definir en su momento, pero esperamos poder continuar. Creo que ha demostrado que tiene la capacidad para estar en Olimpia, los resultados lo han acompañado y, en lo personal, a mí me gustaría que él pudiera seguir".
Villeda también se refirió al futuro de Yustin Arboleda, quien termina contrato en diembre: "La verdad es que, al igual que Yustin, también hay otros jugadores que finalizan contrato en diciembre. Tomaremos y analizaremos bien la situación en el momento indicado. Sí trataremos de conversar con él y con el cuerpo técnico para tomar la mejor decisión posible en el caso de varios de estos muchachos que terminan sus contratos en diciembre", sostuvo.
En charla con AS Sports, el agente de Giancarlo Sacaza, Daniel Solís, habló de las posibilidades del defensa en irse a Europa: "Hasta que no se firme, no hay nada concreto. En la ventana anterior tuvo ofertas de Dinamarca y Bélgica, por diferentes cosas no se dieron, las cosas llegan en el tiempo de Dios. Llegará el momento de verlo como legionario de Honduras".
Solís también habló de las ofertas por Nixon Cruz: "Interés en el extranjero sí ha habido, pero ofertas solo una vez y uno fue lo suficiente buena económicamente; a parte era una transición de segundo a primer equipo y creemos que Nixon ya debe estar en un primer equipo". La oferta de la MLS y era para la MLS Next Pro.
Antony "Choco" Lozano dejó de entrenar con Olimpia y se marchó a Estados Unidos donde apareció haciendo trabajos físicos con Los Ángeles FC.
Sin embargo, diversos reportes indican que Lozano no está haciendo ninguna prueba con Los Ángeles FC y solo busca ponerse a tono, sin que el equipo angelino está valorando su fichaje.
Valerio Marinacci, jugador de Motagua, está siendo visto por un club de Europa donde milita un jugador catracho, según reveló el periodista Feisal Rismawy. Marinacci tiene pasaporte italiano.
Tras haber firmado con Alianza de El Salvador, desde el hermano país han informado que la directiva plantea un proceso amplio con Alianza y no esté un par de campañas nada más.
Cristian Andrés, presidente del Platense, no descartó que dejé a la institución selacia tras los últimos resultados y los últimos puestos en que encuentran.