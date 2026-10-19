Fichajes Honduras: Malas noticias para el "Choco" Lozano y dos Motagua interesan en Europa

Rafael Villeda, presidente de Olimpia, se refirió al futuro de Eduardo Espinel a quien se le termina contrato en diciembre: "Estamos en conversaciones y son situaciones que se van a definir en su momento, pero esperamos poder continuar. Creo que ha demostrado que tiene la capacidad para estar en Olimpia, los resultados lo han acompañado y, en lo personal, a mí me gustaría que él pudiera seguir".