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Fichajes Honduras: Malas noticias para el "Choco" Lozano y dos Motagua interesan en Europa

Te presentamos las últimas noticias que se han registrado en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 15:22
Fichajes Honduras: Malas noticias para el Choco Lozano y dos Motagua interesan en Europa
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Te presentamos las últimas noticias que se han registrado en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Malas noticias para el "Choco" Lozano y dos Motagua interesan en Europa.

Fotos: Cortesía redes
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Rafael Villeda, presidente de Olimpia, se refirió al futuro de Eduardo Espinel a quien se le termina contrato en diciembre: "Estamos en conversaciones y son situaciones que se van a definir en su momento, pero esperamos poder continuar. Creo que ha demostrado que tiene la capacidad para estar en Olimpia, los resultados lo han acompañado y, en lo personal, a mí me gustaría que él pudiera seguir".

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Villeda también se refirió al futuro de Yustin Arboleda, quien termina contrato en diembre: "La verdad es que, al igual que Yustin, también hay otros jugadores que finalizan contrato en diciembre. Tomaremos y analizaremos bien la situación en el momento indicado. Sí trataremos de conversar con él y con el cuerpo técnico para tomar la mejor decisión posible en el caso de varios de estos muchachos que terminan sus contratos en diciembre", sostuvo.

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En charla con AS Sports, el agente de Giancarlo Sacaza, Daniel Solís, habló de las posibilidades del defensa en irse a Europa: "Hasta que no se firme, no hay nada concreto. En la ventana anterior tuvo ofertas de Dinamarca y Bélgica, por diferentes cosas no se dieron, las cosas llegan en el tiempo de Dios. Llegará el momento de verlo como legionario de Honduras".

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Solís también habló de las ofertas por Nixon Cruz: "Interés en el extranjero sí ha habido, pero ofertas solo una vez y uno fue lo suficiente buena económicamente; a parte era una transición de segundo a primer equipo y creemos que Nixon ya debe estar en un primer equipo". La oferta de la MLS y era para la MLS Next Pro.

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Antony "Choco" Lozano dejó de entrenar con Olimpia y se marchó a Estados Unidos donde apareció haciendo trabajos físicos con Los Ángeles FC.

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Sin embargo, diversos reportes indican que Lozano no está haciendo ninguna prueba con Los Ángeles FC y solo busca ponerse a tono, sin que el equipo angelino está valorando su fichaje.

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Valerio Marinacci, jugador de Motagua, está siendo visto por un club de Europa donde milita un jugador catracho, según reveló el periodista Feisal Rismawy. Marinacci tiene pasaporte italiano.

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Tras haber firmado con Alianza de El Salvador, desde el hermano país han informado que la directiva plantea un proceso amplio con Alianza y no esté un par de campañas nada más.

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Cristian Andrés, presidente del Platense, no descartó que dejé a la institución selacia tras los últimos resultados y los últimos puestos en que encuentran.

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