Fichajes Honduras: Keyrol pone sus condiciones, llega ex del Barcelona y Marathón con altas

El mercado de fichajes del fútbol de Honduras no se detiene, el Olimpia no duda y sigue firme con otra alta, ex compañero de Mourinho llega a Liga Nacional y Marathón con nuevo técnico
Pablo Lavallén: Finalmente no renovó su contrato con el Marathón y no seguirá dirigiendo a los verdolagas.
Harold Fonseca: El portero se le venció su contrato con el Olancho FC, no fue renovado y ahora defenderá los colores del CD Victoria.
Yeison Mejía: Se olvida del Olancho FC y se suma a los fichajes del Marathón, con quien firmó contrato por un año.
Natanael Agurcia: Es nuevo fichaje del Marathón, llega de jugar en ligas burocráticas en los Estados Unidos.
Silvio Rudman: Es el nuevo técnico del Marathón, llega a ocupar el puesto que dejó Pablo lavallén. Ha tenido recorrido en las Fuerzas Básicas del Pachuca, también trabajó con Lobos BUAP y Coyotes de Tlaxcala.
Jack Jean-Baptiste: Real España ha hecho todo lo posible para que se quede, pero el Olimpia le rechaza toda oferta por el volante que también el Liberia de Costa Rica se interesó en él.
Walter Martínez: Regresa luego de haber dejado al Victoria, ahora defenderá los colores del Génesis PN.
Aloísio Pires Alves: El ex defensa brasileño, leyenda del Porto y capitán del Barcelona de España, asistente de Mourinho y Johan Cruyff, será el nuevo técnico del Juticalpa FC.
Platense: El presidente del club, Christian Andrés, reveló que tendrán entre 12 a 14 futbolistas de bajas de cara a la próxima campaña.
Keyrol Figueroa: Luego de debutar con la selección hondureña, el Liverpool de Inglaterra ha lanzado una oferta de renovación, pero una de las condiciones del delantero fue debutar en el primer equipo, de no ser así, ser enviado a préstamo.
Dani Turcios: Tendrá una nueva experiencia como DT, y será al mando del Club Deportivo San Rafael de la Liga de Ascenso.
Jeffry Miranda: El Motagua ha puesto los ojos en el joven delantero, aunque el que acaba de defender los colores del Génesis PN tiene ofertas de los Estados Unidos.
Ofir Padilla: Se le venció su contrato con el Platense FC y no fue renovado. "fue mucho más que un equipo", escribió en su mensaje de despedida.